Flutur a Materia: un incontro con il rav e la percussione intonata

Il prossimo 21 marzo alle 21 Materia Spazio Libero (Via Confalonieri 5 – Sant’Alessandro, Castronno) si prepara ad ospitare Flutur, per una serata tra sonorità uniche e racconti di un’avventura musicale e umana. Alle 20:30, però, l’artista metterà a disposizione i suoi strumenti musicali, tra cui il pandrum, una percussione intonata che nella sua versione è il Rav Vast, prodotto da un’azienda russa con lo stesso nome.

Il Rav Vast si distingue dall’hang drum, uno strumento simile, ma con una tecnica costruttiva differente. Se nell’hang drum le note vengono ottenute deformando la lamiera, nel Rav Vast le note sono ricavate intagliando la lamiera, creando delle “lingue” metalliche. Questa particolare costruzione definisce il Rav vast come un esemplare avanzato della famiglia del pandrum, un gruppo di strumenti che appartengono alla grande famiglia delle percussioni melodiche.

Oltre al Rav Vast, Flutur presenterà anche altri strumenti simili, offrendo ai partecipanti l’opportunità di esplorare e sperimentare questi affascinanti strumenti, che producono suoni armonici e rilassanti. Questo incontro pre-evento si preannuncia come un momento esclusivo per entrare nel mondo musicale di Flutur, in un’esperienza che va oltre la semplice esibizione, invitando il pubblico a connettersi con la musica a un livello profondo.