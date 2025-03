Futura con troppi acciacchi, niente da fare a Macerata

Prosegue il momento difficile della Futura Volley Giovani nella Pool Promozione della Serie A2 femminile: la squadra di Beltrami torna senza punti da Macerata contro una delle avversarie più attrezzate del girone, battuta con il punteggio di 3-1.

Le marchigiane quindi consolidano il secondo posto alle spalle di San Giovanni in Marignano mentre le bustocche sono sempre più isolate in quarta posizione, a -4 da Messina e con un vantaggio di 4 punti su Trento. (foto: CBF Balducci Hr Macerata)

Gara complicata quella della Futura a Macerata: le Cocche hanno dovuto rinunciare all’infortunata Giada Cecchetto, libero titolare, per una distorsione alla caviglia ma anche – e in extremis – a Fatim Kone per un malore occorso prima del match. Beltrami ha quindi dovuto variare il sestetto (anche Orlandi acciaccata) aggiungendo Osana libero ma gli esperimenti a questo punto della stagione non sono facili da far funzionare, specie visto il livello delle avversarie.

La Cbf ne ha approfittato vincendo i primi due set a 14 e a 17, attaccando bene (45% in attacco) guidata con precisione da Asia Bonelli, poi la Futura ha reagito andandosi a prendere il terzo parziale 22-25 grazie ai punti di Zanette ed Enneking. Ma anche la quarta frazione ha sorriso con largo margine alle padrone di casa (25-16) che hanno così incamerato i tre punti.

Busto ha avuto comunque buone prove da due giocatrici che solitamente hanno meno spazio, ovvero Chiara Landucci (5 muri) e Giulia Osana (32% di ricezione perfetta e una prova solida in difesa); top scorer Enneking (15) seguita a ruota da Zanette (14) e Rebora (10). Ora nuova settimana con doppio impegno: mercoledì contro Costa Volpino e sabato sul campo della capolista Omag.