La Uyba si fa bella a Macerata: il 3-0 esterno rilancia le Farfalle

In una partita da non sbagliare, la Eurotek Laica non ha sbagliato. Le Farfalle espugnano Macerata nell’anticipo del sabato conquistando tre set e tre punti senza concedere appelli alle padrone di casa della CBF Balducci: 19-25, 21-25 e 16-25 i parziali con cui Busto, in meno di un’ora e mezzo, ha ritrovato il successo.

Una vittoria che significa anche sorpasso in classifica ai danni delle marchigiane e che riportano la Uyba in piena zona playoff, uno “spazio” abbandonato nelle ultime settimane a causa della serie di sconfitte, rimasto però a portata di mano delle biancorosse. A Macerata, come detto, tutto è girato bene: appena 11 errori per la squadra di Barbolini, ben 7 ace e un buon lavoro del muro-difesa a sigillare la propria metà campo.

Il tecnico bustocco ha tenuto in panchina l’ultima arrivata, Carter Booth, anche perché la coppia di centrali Eckl-Torcolacci ha lavorato molto bene a muro e non ha avuto bisogno di ritocchi, Bene anche Pelloni in ricezione e Seki in regia ma una nota di merito va anche a chi è subentrata dalla panchina. Sono state infatti Diouf e Metwally a risolvere il passaggio a vuoto nel secondo set (da 11-18 a 18 pari) che poteva avere conseguenze sul risultato. Top scorer e migliore in campo Melanie Parra, autrice di 19 punti di cui 14 in attacco (59%), 4 ace e un muro: prestazione totale. Doppia cifra (12) anche per la ex di turno Valeria Battista mentre nella Cfb Balducci solo Kockarevic (12) ha trovato un po’ di continuità.

«Ottima gara per noi – il commento di Parra nel dopo partita – Abbiamo ritrovato il nostro bel gioco contro un’avversaria difficile che all’andata ci aveva fatto soffrire. Ringrazio tutte le mie compagne per il supporto che mi danno ogni giorno».

Cbf Balducci Hr Macerata – Eurotek Laica Busto Arsizio 0-3

(19-25, 21-25, 16-25)

Macerata: Bresciani, Batte ne, Sismondi 5, Kokkonen 8, Kockarevic 12, Bonelli, Mazzon 7, Piomboni 6, Ornoch, Caforio (L), Crawford ne, Clothier, Decortes 7, Capodacqua ne. All. Lionetti.

Busto Arsizio: Battista 12, Pelloni (L), Gennari ne, Metwally 1, Seki 1, Schmit, Diouf 1, Parlangeli ne, Obossa 9, Eckl 6, Torcolacci 9, Parra 19, Booth ne. All. Barbolini.

Arbitri: Saltalippi – Zavater.

Note. Macerata: Battute vincenti 2, battute errate 9, muri 4, attacco 43%, ricezione 67%, errori 17. UYBA: Battute vincenti 7, battute errate 5, muri 7, attacco 51%, ricezione 79%, errori 11. Durata: 25, 29, 25. Tot. 1h 26′. Spettatori: 730.