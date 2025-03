Gemellaggio con Purkersdorf, Luino pubblica l’avviso per la selezione dei partecipanti

Il comune di Luino ha pubblicato un avviso per la selezione di cittadini interessati a partecipare al gemellaggio con la città austriaca di Purkersdorf nel 2025. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di cooperazione internazionale promosse dall’amministrazione per rafforzare i legami culturali e istituzionali con realtà europee.

L’avviso pubblico mira a individuare persone disponibili a far parte della delegazione che rappresenterà la città durante gli eventi di gemellaggio. La selezione avverrà sulla base di criteri quali la conoscenza della lingua tedesca, l’interesse per le relazioni internazionali e l’esperienza in iniziative di scambio culturale.

Il progetto di gemellaggio con Purkersdorf rappresenta un’opportunità unica per favorire lo scambio di buone pratiche tra le due comunità e promuovere la conoscenza reciproca delle rispettive tradizioni. I partecipanti avranno l’occasione di prendere parte a incontri istituzionali, eventi culturali e attività di coinvolgimento con la cittadinanza locale.

I cittadini interessati possono presentare la propria candidatura entro [data di scadenza], compilando l’apposito modulo disponibile sul sito del Comune e allegando una lettera motivazionale. La partecipazione al gemellaggio non comporta oneri economici per i selezionati, in quanto le spese di viaggio e soggiorno saranno coperte nell’ambito del progetto.

L’amministrazione comunale invita tutti coloro che desiderano vivere un’esperienza internazionale a cogliere questa opportunità, contribuendo a rafforzare i legami tra Luino e Purkersdorf. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’avviso pubblicato sul sito ufficiale del Comune o contattare gli uffici preposti.

