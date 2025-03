Guida sotto effetto di stupefacenti, tre denunciati dalla Polizia locale di Vergiate

Nel giro di appena tre giorni il Corpo di Polizia locale di Vergiate ha deferito altrettante persone all’Autorità giudiziaria per guida sotto l’effetto di stupefacenti.

I fatti, che risalgono alla scorsa settimana, vedono protagonisti tre soggetti tra i 35 ed i 50 anni, a carico dei quali sono state accertate anche ulteriori violazioni alle norme sulla circolazione stradale e sulla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. In uno dei tre casi, alle operazioni ha preso parte anche la Polizia locale di Gallarate, con l’intervento dell’unità cinofila Zorro insieme ai suoi due conduttori.

Se poi si allarga il periodo di osservazione anche al fine settimana di Carnevale, si aggiungono altre due denunce per guida in stato di ebbrezza a carico di altrettanti conducenti.

«Sono particolarmente fiero del lavoro svolto dalla nostra Polizia locale – commenta il sindaco di Vergiate Daniele Parrino -, perché spesso il cittadino ha una percezione della sicurezza che non corrisponde a ciò che davvero si fa sul territorio. Operazioni come queste, importantissime perché tolgono dalle strade soggetti che costituiscono un pericolo per chiunque, vengono condotte senza clamore dai nostri agenti e ufficiali, che anche oggi ringrazio per il lavoro svolto con silenziosa professionalità».

«L’Amministrazione comunale – aggiunge il primo cittadino – continuerà anche nei prossimi mesi a supportare il lavoro della Polizia locale fornendo ulteriori mezzi e risorse, inquadrati in un Progetto Sicurezza costruito ad hoc, necessari a mantenere costante l’azione di contrasto agli illeciti sul territorio».