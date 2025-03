Hagam sale in cattedra a Materia e insegna TikTok

L’agenzia di comunicazione Hagam Esserincomunicazione annuncia il lancio di un nuovo corso dedicato a TikTok a Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews. Pensato per chi desidera scoprire la piattaforma e padroneggiare la creazione di video brevi e coinvolgenti, il laboratorio è già partito la settimana scorsa, venerdì 28 febbraio.

Il percorso formativo guiderà i partecipanti in un’esperienza completa: dall’introduzione ai meccanismi della piattaforma e ai suoi algoritmi fino alla realizzazione pratica di contenuti personalizzati. Tra gli argomenti trattati figurano lo sviluppo di un’identità creativa, la scrittura di script efficaci, le tecniche di ripresa e montaggio e l’analisi delle performance per affinare la propria strategia digitale.

Hagam, agenzia creativa con una spiccata anima digital, vanta un’esperienza consolidata nella gestione di progetti di comunicazione per brand di rilievo come Candy, Brico io ed Euronics proprio su TikTok. Il corso offrirà infatti ai partecipanti un approccio pratico e strategico basato anche su casi reali e best practice.

A condurre sono due esperti del settore: Luciano Cefariello, Co-founder e Presidente di Hagam Esserincomunicazione, specialista in strategie di comunicazione con un background che spazia tra audiovisivo e teatro e Ilaria Annoni, Social Media Manager e TikTok Specialist, socia di Hagam Esserincomunicazione.

Ad affiancare i due docenti saranno presenti altri professionisti del team Hagam: Nicole Colombo, social media e advertising strategist, che approfondirà il tema della sponsorizzazione dei contenuti, e Letizia Bosello, social media manager e Tiktok scriptwriter, che presenterà ai partecipanti alcuni studi del caso.

In programma la seconda lezione per venerdì 8 marzo, dalle 18:00 alle 20:00. Per iscriversi cliccare qui