Hai mai pensato di prendere un minore in affido? A Busto Arsizio si può aiutare in tanti modi

Il Comune di Busto Arsizio, attraverso l’assessorato all’Inclusione sociale, segue con grande attenzione l’istituto dell’affido familiare per offrire ai minori temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo a soddisfare i loro bisogni affettivi ed educativi, la possibilità di accoglienza da parte di persone singole o famiglie adeguatamente formate e preparate. Questo, in genere, per un periodo di tempo sufficiente a permettere il superamento della condizione di difficoltà del nucleo familiare d’origine.

Chi fosse interessato ad approfondire questa tematica e a conoscere le molteplici modalità di affido familiare può compilare la scheda di “primo contatto” pubblicata sul sito comunale https://www.comune.bustoarsizio.va.it/index.php/aree-tematiche/politiche-sociali/affido-familiare e inviarla all’indirizzo servizioaffidi@comune.bustoarsizio.va.it

Per informazioni e chiarimenti è disponibile il Servizio Affidi dell’Assessorato all’Inclusione Sociale e Salute della Città di Busto Arsizio raggiungibile al numero telefonico 0331-390197 o all’indirizzo e mail servizioaffidi@comune.bustoarsizio.va.it

Per promuovere l’affido familiare, nei mesi scorsi l’Amministrazione, in collaborazione con Proges, ha portato a termine il progetto Affi–DARSI che ha fatto emergere la disponibilità di circa trenta tra persone e famiglie.

Un numero sicuramente superiore rispetto al passato, ma non ancora sufficiente a soddisfare le esigenze dei tanti minori in difficoltà affidati all’Amministrazione.