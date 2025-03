I laghi varesini si mettono in mostra alla Borsa internazionale dedicata al turismo lacustre

La Borsa Internazionale dei Laghi del Nord Italia – BILNI, torna dal 19 al 23 marzo 2025, confermandosi un appuntamento di riferimento per il settore turistico del territorio.

L’evento, voluto dalle Camere di Commercio di competenza, consente l‘incontro tra operatori della filiera turistica e buyer internazionali qualificati, con l’obiettivo di rafforzare le opportunità di business e promuovere le eccellenze delle destinazioni lacustri del Nord Italia.

«Anche per il 2025, Camera di Commercio di Varese è partner della Borsa Internazionale dei Laghi del Nord d’Italia, che rappresenta per i vari territori un’iniziativa di importanza strategica a sostegno dello sviluppo e della promozione del prodotto “lago” – spiega Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese -. Quest’anno la nostra presenza ha un valore ancora più rilevante perché, subito dopo la BIT 2025, consente a Fondazione Varese Welcome di accogliere sul territorio varesino operatori e giornalisti provenienti da diverse nazioni. Se a Verona i nostri operatori avranno la possibilità di incontrare tour operator, agenzie di viaggio e organizzatori di eventi, nei giorni successivi il nostro territorio permetterà loro, e a un gruppo di giornalisti statunitensi, di conoscere da vicino i luoghi più rappresentativi della nostra provincia: dall’Eremo di Santa Caterina, alla Rocca di Angera, fino al Sacro Monte di Varese».

Il matching fra gli operatori è in programma il 20 marzo 2025 a Peschiera del Garda, mentre le attività per far scoprire l’offerta turistica del nostro territorio sono previste dal 21 al 24 marzo.

Con oltre due terzi delle presenze turistiche provenienti da oltre confine (in particolare da Germania, Stati Uniti e Francia), il mercato estero costituisce, infatti, una componente fondamentale della domanda di turismo sul territorio, rappresentando una leva strategica per il suo sviluppo. Questo aspetto risulta tanto più significativo per le nostre destinazioni lacustri che, pur rappresentando il 17% delle presenze della provincia nel 2024, vantano una crescita del 50% rispetto al 2019 a fronte di un incremento delle presenze a livello provinciale di quasi il 19%. L’interesse per il Lago e per le sue attrazioni è testimoniato anche dalla crescita esponenziale di visitatori all’eremo di Santa Caterina del Sasso, quasi raddoppiati rispetto al 2019.

BILNI 2025 rappresenta, dunque, un’importante vetrina per il turismo della provincia di Varese, consentendo alle imprese del settore di promuovere il loro business su scala internazionale e di sviluppare nuove sinergie commerciali con operatori provenienti da tutto il mondo.