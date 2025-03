I pionieri delle radio libere si ritrovano a 50 anni dalla rivoluzione. Protagoniste anche quelle di Varese

Sono passati 50 anni da quando è iniziata la prima rivoluzione della comunicazione italiana, la nascita delle radio libere. L’1 gennaio 1975 inizia a trasmettere Radio Parma, seguita a ruota il 10 marzo da Radio Milano International che sarà culla di tantissimi talenti della radiofonia che ancora oggi sono sulla cresta dell’onda.

L’evento è stato festeggiato sabato 29 marzo nella sala degli Olivetani, all’interno della sede del Municipio 7 di Milano, dallo storico della radio Massimo Emanuelli che ha recentemente dato alle stampe un libro “Alza la tua radio per favor”, un compendio che censisce 9 mila radio di ieri e di oggi e raccoglie le testimonianze di speaker e dj che hanno fatto la storia della radiofonia privata in Italia.

Insieme a Marco Viale e Cesare Borrometi, Emanuelli ha radunato nella stessa sala oltre 60 protagonisti di un’epoca che ha segnato un vero e proprio cambio di marcia della diffusione della musica e delle idee in Italia. Come ha ricordato il professor Giorgio Simonelli, grande esperto di mass media, grazie alla radio privata «i giovani sono passati dall’essere persone che attendevano di di diventare adulti a protagonisti della loro cultura. In quegli anni è nata la cultura giovanile».

Durante il pomeriggio si sono alternati al microfono tante voci e nomi come Silvia Annichiarico, Ronnie Jones, Mauro Micheloni, messaggi di Roberto Poletti e Claudio Cecchetto, personaggi come Valerio Gallorini e poi tanti protagonisti delle radio locali lombarde, compresa una nutrita rappresentanza di varesotti con Elio Girompini di Radio Varese e altri protagonisti di esperienze anche più piccole (Radio Aurora Induno, Radio Tresa, Radio Viggiù).

Prossimamente anche Materia festeggerà questo importante compleanno con una serata dedicata alle radio libere del Varesotto che nacquero come funghi in quegli anni. Il 15 aprile l’agorà del nuovo spazio libero di Varesenews vedrà tanti protagonisti di quel periodo che racconteranno come nacquero quelle esperienze (da Radio Varese a Radio Lupo Solitario ma non solo) e cosa rappresentarono per le generazioni a venire (qui per iscriversi).