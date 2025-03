Il Lions Prealpi premia il brigadiere anti truffa

Da più di 40 anni il Lions Club Varese Prealpi premia un rappresentante delle Forze dell’Ordine che si è particolarmente distinto nel lavoro quotidiano a difesa di tutti noi. È un modo per far sentire la vicinanza del club, ma anche di tutta la cittadinanza, all’impegno che uomini e donne in divisa pongono al servizio della comunità.

Il riconoscimento, concordato con le massime autorità cittadine e provinciali, quest’anno tocca a un brigadiere in servizio presso la sezione mobile del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Varese, che si è distinto in un’operazione anti truffa, sventando il tentativo di circonvenzione di incapace messo in atto da tre persone ai danni due facoltose vittime, alle quali avevano sottratto beni immobili e ingenti disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro.

La cerimonia di consegna del premio è in programma mercoledì 2 aprile alle 20:00 al Golf Club di Luvinate.