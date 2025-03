“Immaginare un mondo nuovo”, a Busto Arsizio una mostra sulla Repubblica dell’Ossola

È stata inaugurata venerdì 14 marzo alle 11:30 la mostra Immaginare un mondo nuovo.

La Repubblica dell’Ossola (settembre – ottobre 1944), realizzata dalla Casa della Resistenza di Verbania – Fondotoce e allestita con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio e del “CPL Varese – Centro Promozione della Legalità – Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” e la collaborazione dell’“Associazione Amici di Angioletto”.

Gli studenti del Liceo Crespi saranno le guide per il pubblico che vorrà visitarla: i ragazzi hanno seguito una formazione specifica sui temi della mostra e hanno curato i materiali di comunicazione e le belle locandine. Il progetto è coordinato dai professionista Elena Verderio, Marco Falciola Anna Ferrario e Giacomo Cuccu.

La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 15 a venerdì 21 marzo 2025 su turni di circa 45 minuti, in mattinata dalle 8:00 alle 14:00 presso la sala Ali della Libertà, in Piazza Trento Trieste. L’iniziativa è stata pensata in preparazione alle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione, nell’ambito delle attività del tavolo condiviso tra l’Amministrazione Comunale, le scuole e le associazioni di Busto Arsizio “La storia ci appartiene”.

All’inaugurazione del 14 marzo era presente il Coro di Istituto Polymnia diretta dalla Maestra Monica Balabio che accompagnerà l’evento con canti evocativi dell’epoca.

PROGRAMMA DELL’INAUGURAZIONE

11:30- APERTURA: coro Polymnia, Marciam, marciam (canzone dei partigiani dell’Ossola- Valsesia)

SALUTI ISTITUZIONALI

Lettura 1- da Franco Fortini, Canto degli ultimi partigiani

PRESENTAZIONE MOSTRA DA PARTE DEI CICERONI

Lettura 2- da Franco Fortini, Valdossola 16 ottobre 1944

Lettura 3- Da Intervento di Aldo Aniasi, da A. Aniasi (a cura di ), Ne valeva la pena. Dalla “Repubblica” dell’Ossola alla Costituzione repubblicana, Biblion Edizioni, Milano 2024, pp. 187- 189.

CHIUSURA: coro Polymnia, Canto degli Italiani (Inno di Mameli).