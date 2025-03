In 400 a Busto per i trofei “Karate Donna” e “Altomilanese”

NOTIZIARIO UISP del 12 marzo 2025

SPORT IN ROSA – Trofeo Karate Donna: 400 partecipanti

.

Grande partecipazione domenica scorsa (9 marzo) al trofeo Karate Donna e Alto Milanese: circa 400 partecipanti, dalle bimbe di 5 anni alle mitiche evergreen. La manifestazione si è svolta nel ricordo di Donatella Luraghi e sempre con un occhio per la solidarietà, con Airc e il Comitato Maria Letizia Verga a cui sarà destinata parte delle entrate provenienti dalle iscrizioni. Quattro le regioni presenti: Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna.

Nella classifica per società ha primeggiato il Csk Busto Arsizio seguito da Dojo Shotokan, Sangano Piemonte, Vela Arcisate, Kokoro Dai Cairate e quinta Csks Collegno Piemonte.

Fino alla fine del mese si può ancora aderire ai corsi che il Csk di Busto Arsizio dedica alle donne.

BASKET, SECOND LEAGUE – Il rush finale

Vicinissimi alla fine della prima fase in Second League, con ancora tuttavia molta incertezza con questo rush finale che si preannuncia effervescente ed emozionante.

Lunedi 3 marzo felice per le squadre esterne nel girone Ovest, con gli Spartans corsari a Cameri: 69-45 per i vercellesi che colgono l’ennesimo successo e si giocano la testa del girone con Trecate. Bene anche l’Ornavando Magic, che in quel di Vercelli, si impone con autorevolezza ai danni dei Mooskins, ko con il risultato di 42-65. Nel girone Est netta vittoria interna di Montello, che doppia la Cuassese per 80-40. A Nord, due punti meritati per gli Svassi Monate, a segno nel derby dei laghi con Varano Borghi, che cade per 87-62 a Travedona Monate.

Passando a martedì 4 marzo, due partite in programma: ad Ovest arriva il referto rosa per la per il Basket Romentino che sconfigge, nel derby novarese, la Polisportiva San Giacomo per 102-71.Per quel che riguarda il gruppo Sud, vittoria della seconda forza Lions Busto, che regola la quarta della classe, la Siderea Legnano, con un larghissimo 82-48. Prima sconfitta stagionale per il Phoenix Cantello, che dopo 15 vittorie consecutive, cade con la seconda forza del girone Nord, Buguggiate, che sbanca via Medici per 79-71 e si porta a -2 dalla vetta. L’Elegy Legnano, leader del girone Sud, batte nettamente il Basket Mastini e si avvicina a vincere il girone.

Intenso giovedì 6 marzo, con la cronaca che parte dal gruppo Ovest, in cui Trecate sbanca Vercelli e raggiunge Borgosesia in testa al girone; finisce 95-57 per l’Amatori sul San Andreas. Saliamo a Nord dove arrivano le vittorie di Cassano Magnago ed Angera: la capolista cassanese vince a Travedona sull’Octopus di 11 lunghezze, +21 per i Pikes di Ruffin a segno sui Tigers Lonate di Cova.

PROGETTO SIC! – Donne e sport: a che punto siamo?



Secondo i dati Istat (2024), solo il 24% delle donne pratica sport in modo continuativo, contro il 32,9% degli uomini. Anche nei ruoli di responsabilità lo sport rimane un mondo dominato dagli uomini. Da una ricerca Censis, infatti, emerge che solo il 20% delle allenatrici e il 15% delle dirigenti di società sportive sono donne. Il divario è anche economico: le atlete guadagnano meno e anche il valore dei premi per diversi sport è inferiore quando si tratta di competizioni femminili.

La strada per la parità è ancora lunga, ma le soluzioni sono sempre più chiare: aumentare la presenza femminile nei ruoli di leadership, investire nella ricerca sulle atlete, garantire pari opportunità economiche e mediatiche, e creare ambienti sportivi sicuri e inclusivi.

Il progetto SIC! Sport, Integrazione, Coesione, attivo in 17 città con il supporto di Uisp, UNAR e Lega Serie A, sarà un punto di riferimento per promuovere uno sport accessibile e libero da discriminazioni. Attraverso attività sportive, momenti di sensibilizzazione e corsi di formazione per operatori e operatrici del settore, SIC! contribuirà a costruire spazi di partecipazione e inclusione reali, affinché ogni donna o ragazza possa praticare sport senza ostacoli o pregiudizi.