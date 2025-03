Investito bambino di 10 anni in bici, elisoccorso ad Arcisate

Intervento dell’elisoccorso ad Arcisate nel pomeriggio di venerdì 7 marzo. L’elicottero dei soccorsi si è alzato dall’elistazione di Como per soccorrere un bambino di 10 anni che è stato investito in bici in via Silvio Pellico, nella frazione di Brenno Useria. Ancora da verificare le cause che hanno causato l’incidente, avvenuto alle ore 15.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Varese. Il bimbo è stato trasportato in ospedale in codice giallo.