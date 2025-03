La Fondazione Bernacchi Gerli Arioli di Gavirate presenta la RSA aperta

La Fondazione Domenico Bernacchi Gerli Arioli ONLUS di Gavirate presenta la RSA Aperta. È una misura innovativa, offerta gratuitamente da Regione Lombardia e patrocinata dal Comune di Gavirate.

Offre la possibilità di usufruire di servizi sanitari e sociosanitari con l’obiettivo di dare sostegno agli anziani fragili fornendo al domicilio quei servizi e quegli strumenti che possono contribuire al mantenimento del massimo livello di benessere e di salute e fornendo al contempo sollievo ai loro famigliari/caregiver.

I requisiti per poter aderire a tale progetto e gli interventi pianificabili saranno valutati dall’equipe medica ed educativa in fase di presa in carico dell’utente nel rispetto della Dgr.7769 del 2018 (RSA Aperta) e sono, a titolo esemplificativo, riassunti di seguito:

Interventi per persone di età pari o superiore ai 75 anni e con invalidità civile al 100%

– interventi di fisioterapia per il mantenimento delle abilità fisiche residue;

– interventi di supporto psicologico;

– interventi di sostituzione occasionale del caregiver;

– servizio di semiresidenzialità presso la Fondazione Bernacchi (due giorni la settimana, 9:00-17:00).

Interventi per persone di età pari o superiore ai 75 anni con demenza certificata

– interventi di igiene due volte la settimana;

– interventi di supporto psicologico.

Giovedì 13 marzo presso la sala consiliare di Gavirate la nuova offerta verrà presentata alla popolazione.

Dalle 20.30 saranno presenti il sindaco Massimo Parola e il presidente della Fondazione Draco Interdonato.

Relatori:

Dr.ssa Patrizia Vanetti – Medico della Fondazione

Elena Russo – Responsabile del Progetto

Dott.ssa Carlotta Ghidini e Dott.ssa Maria Chiara Cernecca – Assistenti Sociali del Comune di Gavirate

Maria Grazia Biancheri – Presidente Associazione “Progetto Rughe”