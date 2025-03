La piscina di Busto Arsizio riparte per l’estate ma solo all’aperto. Per le vasche interne tempi lunghi

Se per la parte coperta della piscina Manara di Busto Arsizio bisognerà attendere ancora molto per vederla riaperta, l’amministrazione comunale ha deciso di investire 150 mila euro per rimettere in sesto tutta la parte esterna per l’estate con la gestione di Aquamore, come lo scorso anno.

L’annuncio è stato fatto dal sindaco Emanuele Antonelli nella commissione opere pubbliche che si è svolta mercoledì sera. Il primo cittadino, che ha anche la delega per i lavori pubblici, ha autorizzato una serie di interventi che permetteranno di arrivare per tempo all’apertura estiva senza perdere, come accaduto lo scorso anno, gli oratori estivi della città.

La spesa prevista è stata così suddivisa: 12 mila euro per la sistemazione delle aree esterne, 17 mila euro per le opere idrauliche (soffioni, miscelatori, wc), altri 12 mila euro per le potature e la sistemazione del verde e il riempimento del campo da beach volley, 5 mila euro per lo smaltimento del materiale, 16mila euro per le vasche esterne.

Per quanto riguarda, invece, l’impianto coperto bisognerà attendere probabilmente almeno un anno. La scelta dell’amministrazione, infatti, è stata quella di procedere attraverso una partnership pubblico-privato (il cosiddetto project financing) che permetterà di eseguire interventi di ristrutturazione più corposi dopo l’infelicissima esperienza di gestione con gli spagnoli di Forus.