Nell’atrio della scuola primaria di Morosolo, tra gli occhi curiosi e attenti dei bambini, ha preso vita una storia straordinaria: quella dell’albero di kaki sopravvissuto alla bomba atomica di Nagasaki. Un albero che, con la sua resilienza, è diventato un simbolo di pace e speranza.

Galleria fotografica La scuola primaria di Morosolo festeggia il compleanno del Kaki, l’albero della pace 4 di 22

In occasione del suo compleanno, la scuola ha organizzato una speciale lettura a quattro voci: Anniva (madrina del kaki), Alessandra, Cristina e Roberta (insegnanti ed ex insegnanti che hanno accompagnato la storia del kaki dal 2000 ad oggi) hanno narrato con il kamishibai la sua storia che è diventata un’occasione per riflettere sull’importanza della pace e della resilienza. Un modo per ricordare che, anche nei momenti più bui, la vita può trovare la forza di rinascere.

L’albero di Kaki piantato a Casciago, sul sagrato della chiesa di San Giovanni, fa parte del progetto Kaki Tree Project che ha permesso di portare 255 alberi in Europa, ben 200 solo in Italia per un totale di 310 nel mondo, compreso il Giappone.

LA STORIA DEL KAKI

Il kaki di Casciago ha aderito al “Kakj Tree Project“, un’iniziativa partita dal Giappone nel 1994 quando il dottor Ebinuma riuscì a far nascere nuove piantine con i semi dei primi frutti dell’unico albero sopravvissuto al bombardamento atomico di Nagasaki, facendole diventare un simbolo di pace. Successivamente Tatsuo Miyajima, artista giapponese, ideò un progetto artistico destinato ai bambini. La comunità di Morosolo è stata tra le prime ad aderire all’iniziativa e di anno in anno ha festeggiato il compleanno della piantumazione del Kaki, avvenuta il 18 marzo del 2000.

COME È ARRIVATO IL KAKI A MOROSOLO

Nel 1999 alla Biennale di Venezia fu esposta l’opera di Tatsuo Miyajima dedicata proprio alla piantina nata dal seme di pace. Una casciaghese, Anniva Anzi, scoprì il progetto alla mostra in Laguna e lo portò alla scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Morosolo, allora frequentata dalla figlia Marta. Da quel momento le maestre e gli alunni della scuola primaria celebrano ogni anno il compleanno del kaki.