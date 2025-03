Le scuole statali varesine perdono mille alunni ogni anno: vicine a scendere sotto i 100mila studenti

In cinque anni la popolazione studentesca in Lombardia è diminuita del 4,84%: si è passati da 1.173.645 studenti dell’anno 2020/2021 a 1.116.818 dell’anno scolastico in corso.

La situazione in Lombardia

Il dato è drammatico se guardiamo all’infanzia: in questa fascia ( che ricordiamo non è in obbligo formativo) il calo è stato quasi del 10%. Molto grave anche alla primaria, dove si sono persi quasi 36.000 alunni, un calo dell’8,86%.

Nel ciclo secondario di primo grado ( le medie) la diminuzione è stata del 5,8% mentre alle superiori è contenuta, 1,28%, ma si stanno preparando al crollo sicuro tra un paio d’anni.

La situazione in provincia di Varese

In provincia di Varese oggi nelle scuole di ogni ordine e grado ( compresa l’infanzia), vanno 101.041 studenti a cui aggiungere i 23.277 bambini e ragazzi che frequentano le paritarie ( soprattutto le scuole dell’infanzia circa 12.272). Nell’anno 2022-2023 gli iscritti erano 103.923 da sommare ai 23.578 iscritti nella paritaria.

Nell’anno scolastico 2023-2024 si contavano 105 istituzioni scolastiche con 71 comprensivi e 32 istituti superiori, 481 scuole di cui 87 nell’infanzia, 214 primarie, 110 medie e 70 istituti superiori. Quest’anno ci sono 88 scuole dell’infanzia, 212 primarie, 110 medie e 70 superiori.

Il prossimo settembre si annuncia una nuova importante diminuzione legata all’inverno demografico: la media è di 3000 nati in meno ogni anno. L’ufficio scolastico della Lombardia non rende noto il numero di studenti che hanno presentato domanda di iscrizione entro l’8 febbraio scorso.

In due anni è aumentato il numero di docenti in organico

Il personale docente attualmente impiegato nelle scuole varesine è di 11.004 docenti di cui 588 maestre d’asilo, 2658 maestre della primaria, 1747 professori delle medie 3122 docenti delle superiori 2 2674 sul sostegno. Due anni fa le maestre dell’asilo erano 566, nelle primarie insegnavano 2714 maestre, alle medie 1888 professori e alle superiori 3110 a cui aggiungere 2253 docenti di sostegno. In tutto l’organico era composto da 10.531 insegnanti.

Il divario si legge soprattutto con i posti in deroga che venivano assegnati per completare gli organici.

A settembre sono entrati in ruolo 1474 docenti, altri 2003 hanno avuto incarico a tempo determinato e altri 980 inseriti con la procedura “per chiamata” per il sostegno.

A settembre 2024, le classi nelle scuole della provincia di Varese, per i 101.041 iscritti, erano 4739 con una media di 21 alunni per aula. Due anni fa i 103.923 alunni erano suddivisi in 4778 classi con una media di 22 allievi.

Due comprensivi in meno a settembre

Il prossimo anno la contrazione di iscritti proseguirà: negli ultimi 10 anni le nascite sono crollate del 30%. I dati delle iscrizioni non sono ancora stati diffusi ma i sindacati si preparano al peggio. Da settembre verranno soppressi due comprensivi: a Gallarate il de Amicis e a Cunardo il Vaccarossi che confluirà nel comprensivo di Marchirolo.

Nel 2026 potrebbero esserci ulteriori riduzioni: quasi certo l’accorpamento di Gavirate e Besozzo, sulla cui fusione stanno lavorando i sindaci del territorio. Sorvegliati speciali anche i comprensivi di Vergiate e di Cantello anche se, ha assicurato il direttore dell’Ufficio scolastico Giuseppe Carcano, ogni scelta verrà soppesata considerando diversi fattori non soltanto il dato numerico degli iscritti ( si ricorda che per l’autonomia si richiedono almeno 600 iscritti o 400 se considerato istituto di montagna).

Il Ministero ha annunciato i tagli al personale docente

Il Ministro Valditara aveva assicurato che nelle intenzioni di questo Governo non c’era la riduzione dell’offerta formativa:

«Con le misure odierne offriamo alle regioni che dimensionano condizioni di maggior favore nella realizzazione del servizio. Nessun plesso verrà chiuso, ma vi sarà una scuola meglio organizzata e più vicina agli studenti».

Ma la bozza del decreto interministeriale presentata ai sindacati paventa una situazione differente: si parla di 5660 insegnanti e di 2740 assistenti tecnico amministrativi in meno nell’organico a livello nazionale.

I sindacati annunciano battaglia: il calo demografico potrebbe migliorare il numero di alunni per classe e superare l’attuale disposizione che parla di 27 studenti alle superiori.