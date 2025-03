Lombardia e Canton Ticino uniti per sollecitare il completamento di AlpTransit

Lombardia e Canton Ticino rafforzano la loro collaborazione per il completamento di AlpTransit. Oggi a Bellinzona i rappresentanti del Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino e del Consiglio Regionale della Lombardia hanno sottoscritto una lettera di intenti indirizzata alle istituzioni europee e ai governi di Berna e Roma. L’obiettivo comune è garantire il completamento delle infrastrutture di accesso alle gallerie di base del Gottardo e del Ceneri, a partire da Milano, per assicurare la piena operatività della rete TEN-T e del Corridoio del Mare del Nord – Reno – Mediterraneo, che collega Rotterdam a Genova.

Soddisfazione per l’iniziativa è stata espressa da Giacomo Zamperini, presidente della Commissione Rapporti tra Lombardia e Confederazione Elvetica: «Mentre a livello internazionale si parla di muri e nuove barriere commerciali, noi vogliamo essere un esempio virtuoso di dialogo e cooperazione. Le infrastrutture sono il cuore pulsante delle relazioni tra i nostri territori e oggi abbiamo dimostrato che il rafforzamento delle connessioni economiche, culturali e sociali è essenziale».

Zamperini ha ricordato l’approvazione unanime della Commissione speciale lo scorso 6 febbraio, che ha ribadito l’importanza strategica di AlpTransit per la sostenibilità e l’efficienza del trasporto ferroviario.«Regione Lombardia – ha sottolineato – è pronta a intervenire nelle sedi nazionali e internazionali per accelerare i tempi di realizzazione di quest’opera cruciale per il futuro delle nostre comunità».

Nel corso dell’incontro, è stato evidenziato anche il successo della cooperazione tra Italia e Svizzera nei progetti finanziati dai fondi Interreg. Solo nel 2024, sono stati sostenuti 60 progetti e, da oggi, è aperta la seconda tranche di finanziamenti, con una disponibilità di 143,64 milioni di euro per progetti nei settori della tecnologia, dell’ambiente, della mobilità, del turismo e dell’inclusione sociale. «Stiamo valutando l’apertura di una terza finestra di finanziamenti per recuperare i progetti non ancora finanziati e massimizzare l’impiego delle risorse disponibili», ha aggiunto Zamperini.

Tra i risultati concreti della collaborazione tra Lombardia e Ticino, è stata sottolineata la firma, lo scorso 17 ottobre, dell’accordo sul trasporto di cabotaggio transfrontaliero con autobus, che entrerà in vigore con il decreto del Presidente della Repubblica previsto per aprile. Zamperini ha annunciato l’invio di una nota a Palazzo Chigi e al Quirinale per accelerare l’iter normativo, confermando l’impegno della Regione Lombardia nel consolidare le relazioni con la Svizzera attraverso azioni concrete e strategie condivise.