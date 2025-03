Matteo Della Bordella ospite per gli 80 anni del Cai Castellanza: serata alla Liuc

Ottant’anni e non sentirli. La sezione di Castellanza del Club Alpino Italiano celebra il proprio importante anniversario con una serata-evento di alto profilo culturale e alpinistico, in programma giovedì 27 marzo 2025 alle ore 20.45 presso l’Aula Magna Camillo Bussolati dell’Università LIUC. ( nella foto Matteo Della Bordella nell’incontro di cui è stato protagonista a Materia)

Ospite d’eccezione sarà Matteo Della Bordella, tra i più noti alpinisti italiani del panorama internazionale, che presenterà la conferenza “Ai confini del mondo – Le mie ultime avventure: dalla Patagonia alla Groenlandia” e il suo libro “La vetta della vita”. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

Conosciuto per le sue imprese estreme e per essere membro del Club Alpino Accademico Italiano e dei Ragni di Lecco, Della Bordella ha portato avanti negli ultimi anni una forma di alpinismo innovativa e sostenibile, spesso affrontando lunghe traversate in kayak prima di raggiungere pareti inviolate, come nel caso della Patagonia o della Groenlandia. La sua testimonianza, arricchita da immagini e racconti personali, offrirà al pubblico l’occasione di compiere un viaggio “ai confini del mondo”, tra sfide fisiche e riflessioni esistenziali.

«Particolarmente significativa la scelta della location: l’Università LIUC non è solo partner dell’evento, ma anche parte del percorso personale di Della Bordella, che proprio qui ha compiuto i suoi studi in ingegneria, prima di dedicarsi alle vette. Un ritorno simbolico, che suggella il legame tra formazione, cultura e passione per la montagna», spiega Silvano Landoni, che si occupa degli eventi del Cai di Castellanza. «L’incontro segue un primo appuntamento tenutosi il 27 febbraio scorso, con la conferenza di Annibale Salsa – già presidente generale del CAI e docente universitario – che ha illustrato l’evoluzione del ruolo del Club Alpino nella società contemporanea».

L’appuntamento nella prestigiosa aula magna della Liuc è sostenito dalla Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate e da altri sponsor locali (B5C, Gadda e Perbagno) ed è parte del programma celebrativo dell’80° di fondazione del CAI Castellanza. «L’alpinismo è una straordinaria metafora della vita e dell’economia: ci insegna che solo con impegno, determinazione e fatica si possono raggiungere traguardi importanti. Le imprese di Matteo Della Bordella parlano ai giovani, alle comunità, a chi ogni giorno affronta salite personali o professionali. Come banca locale, crediamo nel valore di chi costruisce passo dopo passo, con passione e visione, il proprio futuro e quello del territorio», ha dichiarato Roberto Scazzosi, presidente della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate.

Il programma dell’80° proseguirà nei mesi successivi con Base Campo 80, evento in programma il 14 e 15 giugno a Castegnate, e con il Concerto in Quota del 6 luglio a Pianalunga di Alagna, a 2000 metri, con la Banda Santa Cecilia di Castellanza. Eventi che testimoniano la vitalità e il radicamento del CAI sul territorio.

Per maggiori informazioni: www.caicastellanza.it.