Mino Caputo è il candidato sindaco della lista civica “Castellanza nel Cuore”

La lista civica “Castellanza nel Cuore” ha ufficialmente annunciato la candidatura di Romeo “Mino” Caputo a sindaco di Castellanza in vista delle prossime elezioni amministrative. L’annuncio è avvenuto nel corso di una conferenza stampa nella neonata sede di via Vittorio Veneto, durante la quale sono stati illustrati i principi ispiratori e gli obiettivi del progetto politico. Si tratta del secondo nome in lizza per Palazzo Brambilla dopo quello di Cristina Borroni, attuale sindaco reggente e candidata della lista Partecipiamo.

Il presidente della lista Alessandro Milone ha aperto l’incontro ringraziando i presenti e sottolineando l’importanza del momento per la formazione civica, nata con l’intento di proporre un’amministrazione lontana dalle logiche di partito, fondata su trasparenza, ascolto e partecipazione attiva dei cittadini.

“Castellanza nel Cuore” si definisce una lista aperta, apartitica e orientata a un approccio amministrativo basato sulle esigenze reali della comunità. Tra i valori fondanti indicati: competenza, umanità e dialogo costante con la cittadinanza. L’obiettivo dichiarato è quello di rendere Castellanza una città più vivibile, sostenibile e solidale.

Nel corso dell’intervento sono stati presentati anche i punti principali del programma: miglioramento dei servizi, valorizzazione del territorio, attenzione alle esigenze di giovani, famiglie e anziani, e promozione di un’amministrazione inclusiva e vicina ai cittadini.

Una lunga esperienza amministrativa al servizio della città

La candidatura di Mino Caputo si inserisce in un percorso di lungo corso all’interno della vita politica e amministrativa di Castellanza. Caputo è stato per molti anni consigliere comunale, a partire dalla sua prima candidatura a sindaco nel 2004, quando si posizionò terzo. Da allora ha continuato a svolgere un ruolo attivo nei lavori del consiglio comunale, contribuendo al dibattito e al monitoraggio dell’attività amministrativa, fino all’attuale legislatura ormai giunta al termine.

Durante la conferenza stampa, Caputo ha illustrato alcune delle priorità programmatiche su cui intende concentrare l’azione amministrativa. In primo piano, la questione demografica: «Il primo problema da affrontare – ha spiegato – è il calo dei residenti, che determina anche un invecchiamento progressivo della popolazione». Per contrastare questa tendenza, il candidato propone la costituzione di un tavolo tecnico che coinvolga imprenditori, professionisti e proprietari immobiliari, con l’obiettivo di rilanciare la residenzialità, andando oltre l’attuale offerta rivolta prevalentemente agli studenti.

Caputo ha poi richiamato l’attenzione su una serie di questioni strategiche per il futuro della città, come il destino della ex centrale Enel, il possibile trasferimento della casa di riposo – definita un “fiore all’occhiello” da tutelare – e la riqualificazione delle case popolari di via San Giulio. Altri temi rilevanti includono la viabilità e i parcheggi, l’area dei Camilliani e la valorizzazione della presenza di Mill, il centro dedicato all’innovazione. Su quest’ultimo punto, Caputo ha ricordato la sua astensione in consiglio comunale, motivata dall’assenza di una visione chiara e condivisa tra Comune, Confindustria e Università Liuc. «Siamo favorevoli – ha dichiarato – ma serve trasparenza: per questo vogliamo organizzare al più presto un’assemblea pubblica per informare i cittadini».

Una sede aperta per l’ascolto e la partecipazione

È stata inoltre annunciata l’apertura della sede elettorale, che diventerà un punto di riferimento per incontri, confronti e raccolta di proposte da parte dei cittadini. A breve verrà comunicato anche un calendario di orari dedicati all’ascolto.

Infine, la lista civica ha lanciato un appello a chiunque voglia contribuire attivamente alla costruzione del progetto: “Castellanza nel Cuore è aperta a nuove energie e a tutti coloro che credono in un futuro migliore per la nostra città”.

La campagna elettorale è ufficialmente partita, e la squadra di “Castellanza nel Cuore” si prepara a coinvolgere la comunità con spirito partecipativo e con l’obiettivo di costruire insieme un nuovo modello di amministrazione locale.