Nella chiesa di Maddalena i funerali della donna investita in via Giusti a Somma Lombardo

Si svolgeranno lunedì 10 marzo 2025 nella chiesa parrocchiale di Maddalena (frazione di Somma Lombardo), le esequie di Maria Teresa Aloisi uccisa in un tragico incidente stradale avvenuto lo scorso febbraio in via Giusti, a Somma Lombardo.

Mentre le condizioni di salute del fratello, ancora ricoverato al Sant’Anna di Como, migliorano.

Le esequie saranno alle ore 15.30 e precedute dalla recita del Santo Rosario alle ore 15.00.

Per lasciare un ricordo