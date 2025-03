“Non è questa la sanità che vogliamo”: presidio dei consiglieri regionali del PD all’ospedale di Gallarate

La Lombardia perde velocità, efficienza e qualità dei servizi. Lo sostengono i consiglieri regionali del Partito Democratico quest’oggi in tour in provincia di Varese.

Dopo il confronto con il mondo imprenditoriale e sindacale, il capogruppo Pierfrancesco Majorino nell’elencare i punti critici dell’attuale gestione Fontana ha sottolineato il peggioramento della sanità, un tempo definita l’eccellenza in Italia: « Oggi abbiamo perso quel primato anche a causa dell’isolamento in cui vive il Presidente Fontana, chiuso nel palazzo in centro a Milano, lontano dalla realtà delle singole province».

Come simbolo dell’impoverimento della sanità territoriale, la delegazione del PD, a cui ha preso parte anche il senatore Alessandro Alfieri, ha scelto di fermarsi davanti all’ospedale Sant’Antonio di Gallarate dove gli ultimi anni hanno registrato diverse criticità e fughe di personale.

« Siamo qui con il gruppo regionale del Partito Democratico, con la nostra segretaria regionale, per dire no a questa sanità – ha affermato il consigliere Samuele Astuti – una sanità che funziona se hai i soldi per potertela permettere. Siamo di fronte a un ospedale così importante per il nostro territorio che pian piano viene chiuso da Regione Lombardia.

Non è questo il modo di gestire la sanità, l’ospedale unico Busto Gallarate è stato annunciato ormai quasi 10 anni fa e ancora non vediamo un progetto definitiva. Come Democratici abbiamo fatto molte proposte alternative in questi anni, siamo qua quest’oggi per ribadirle ancora».