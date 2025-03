Play-off Challenge, la UYBA cede al tie-break contro Pinerolo

Non parte con il piede giusto l’avventura della Eurotek UYBA Busto Arsizio nella Fase 2 dei Play-off Challenge. Nella gara di andata in casa della Wash4Green Pinerolo, le farfalle incassano una sconfitta al tie-break (21-25, 25-17, 19-25, 25-19, 15-7), al termine di una partita dai due volti, in cui non è bastato andare due volte in vantaggio nel computo dei set per portare a casa la vittoria.

L’approccio era stato dei migliori, con Piva – ancora una volta protagonista con 16 punti e il 44% in attacco – a guidare l’attacco biancorosso. Ma dopo un primo set convincente, le bustocche si sono complicate la vita, lasciando spazio alla rimonta delle padrone di casa, trascinate dall’ex Bracchi (22 punti), Smarzek (19) e D’Odorico (16).

La formazione piemontese, scesa in campo con uno schieramento inedito (Avenia al palleggio, Bracchi in banda e Di Mario libero), ha trovato ritmo e continuità, approfittando anche di un calo fisico e mentale della UYBA. Coach Barbolini ha cercato soluzioni con diversi cambi, tra cui gli ingressi efficaci di Lazic e Frosini nel terzo parziale, ma le difficoltà nel contenere le avversarie – precise in difesa e molto incisive a muro, soprattutto con la centrale Cosi (5 muri vincenti) – si sono fatte sentire. Accanto a Piva, da segnalare la prova solida di Van Avermaet, che ha messo a segno 12 punti con un ottimo 58% offensivo, 2 muri e 3 ace.

Ora per la UYBA il passaggio del turno passa dalla sfida di ritorno in programma domenica alla e-work arena di Busto Arsizio. Per accedere alla semifinale, le farfalle dovranno imporsi con un netto 3-0 o 3-1. Un eventuale successo per 3-2 porterebbe invece al Golden set di spareggio.

Nel post-partita, coach Enrico Barbolini ha riconosciuto i meriti delle avversarie: “Pinerolo ha mostrato grande motivazione, in particolare da parte di chi ha giocato meno durante l’anno. Noi siamo mancati un po’ in attenzione e condizione fisica, complice anche la fatica accumulata dopo la sfida con Scandicci. Entrambe le squadre hanno provato a forzare, ma loro hanno avuto qualcosa in più in termini di potenza. Resta comunque positivo aver lottato fino alla fine: ogni set può essere determinante in vista della gara decisiva di domenica”.

La partita

Nel primo set la UYBA parte con decisione e, grazie a una brillante Van Avermaet e a una scatenata Piva, prende il largo a metà set. Le farfalle gestiscono bene il vantaggio e chiudono 21-25 senza troppi affanni. Nel secondo parziale Pinerolo reagisce con forza: D’Odorico al servizio mette subito in difficoltà le biancorosse. Bracchi trascina l’attacco e le padrone di casa allungano con sicurezza. La UYBA non riesce a rientrare e cede nettamente 25-17. Con nuovi innesti (Frosini, Lazic, Boldini), nel terzo set la UYBA ritrova ritmo e lucidità. Van Avermaet e Frosini guidano il parziale, mentre Pinerolo insegue senza mai riuscire a colmare il gap. Il set va meritatamente alle farfalle: 19-25. Si riprende a giocare e Pinerolo torna a spingere fin da subito con Bracchi e D’Odorico. La UYBA fatica in ricezione e in attacco, accumulando errori. Qualche reazione nel finale non basta: le piemontesi dominano e chiudono 25-19. Il tie-break è senza storia: dopo un buon avvio bustocco, Pinerolo prende il comando con una scatenata Smarzek e non si volta più indietro. La UYBA crolla e il set si chiude 15-7 per le padrone di casa.

Il tabellino

Wash4Green Pinerolo – Eurotek UYBA Busto Arsizio 3-2

(21-25, 25-17, 19-25, 25-19, 15-7)

Pinerolo: Sorokaite 1, Cosi 9, Cambi, Di Mario (L), Sylves 8, Bussoli, D’Odorico 16, Moro, Bracchi 22, Rubright ne, Smarzek 19, Akrari ne, Moreno Reyes ne, Avenia 5

Busto Arsizio: Howard, Pelloni (L), Van Der Pijl ne, Piva 16, Van Avermaet 12, Morandi, Lualdi ne, Sartori 7, Obossa 9, Frosini 10, Kunzler 4, Lazic 5, Boldini 3, Scola 2

Arbitri: Armandola – Rossi

Note. Pinerolo: ace 11, errori 17, muri 12. UYBA: ace 6, errori 9, muri 10. Durata: 29′, 21′, 27′, 25′, 16′. Spettatori: 750