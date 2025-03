Posa della fibra ottica, 20 giorni di senso unico alternato tra via Gasparotto e viale Borri a Varese

Saranno giorni di viabilità complicata a Varese, nella fattispecie in via Gasparotto, importante arteria stradale che si collega da un lato con viale Europa e con viale Borri e dall’altro che porta verso Buguggiate e Gazzada Schianno.

La temporanea regolamentazione della circolazione stradale è stata decisa dal Comune di Varese per esigenze tecniche inerenti lo scavo per la posa della fibra ottica da parte della società SIRTI Telco Infrastructures Spa.

In via Gasparotto dall’intersezione con Viale Borri sino al sottopasso del cavalcavia ferroviario, dal 10 al 31 marzo dalle ore 09.00 alle ore 16:30 verrà istituito il temporaneo senso unico alternato regolato da movieri (previa apposizione della prescritta e conforme segnaletica temporanea verticale). Ci saranno i cartelli di preavviso di traffico difficoltoso in viale Borri e alla rotatoria Esselunga di via Gasparotto.