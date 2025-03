Reggio Emilia forte e completa, la Openjobmetis si affida “all’effetto Masnago”

Sei partite perse in fila sono un fardello del quale è meglio liberarsi al più presto. Lo sa la Openjobmetis e lo sa il suo nuovo coach, Ioannis Kastritis, intenzionati a muovere la classifica a tutti i costi nel primo turno interno disputato con il tecnico greco in panchina ed Elijah Mitrou Long in campo. Ma quella di domenica 16 marzo – si gioca in pieno pomeriggio, alle 16,45 – è un’altra gara durissima, contro un’avversaria da pienissima zona playoff.

Dopo Trapani e Tortona, il calendario propone infatti l’incrocio con la Unahotels Reggio Emilia, stabilmente con due piedi nel gruppo delle prime otto e pure in grado di fare strada in Europa. Anche se, forse, proprio la Basketball Champions League può rivelarsi un’alleata della formazione biancorossa. Nel senso che la Reggiana ha speso energie fisiche e mentali a metà settimana, disputando una buona prova contro Tenerife salvo poi perdere nel quarto finale, trafitta dalla forte squadra spagnola.

Proprio sul concetto di “superare la stanchezza” ha quindi insistito coach Dimitris Priftis, accomunato a Kastritis dal passaporto e dalla esperienza alla guida dell’Aris Salonicco: il coach reggiano è più anziano (56 anni contro 42), i due non si conoscono a fondo ma si stimano, si rispettano e sanno cosa aspettarsi dal basket del collega. Di certo però Priftis ha a disposizione una rosa più profonda e talentuosa dell’attuale Openjobmetis: il rientro di Jamar Smith (giocatore di classe sopraffina) ha completato un reparto esterni che conta sulla trazione della coppia Winston-Barford che all’andata travolse le flebili difese varesine (fu anche la partita in cui Sykes si infortunò a livello muscolare).

Ma anche sotto canestro la Unahotels appare estremamente dotata: la stella è “Manimal”, Kenneth Faried, una decina di anni in NBA con alcune stagioni da stella, tanto da diventare campione del mondo nel 2014 con Team USA (insieme a Curry, Klay Thompson, Harden, Anthony Davis, Irving…). Faried si è un po’ perso per quei livelli ma in Europa è ancora giocatore in grado di spostare gli equilibri, senz’altro più di quel Cauley-Stein preso da Varese con quell’intento lo scorso anno ma mai decisivo.

Accanto all’ex Nugget ci sono poi Momo Faye e l’ala forte Kwan Cheatam, forse il “rebus” principale per la difesa della Openjobmetis. Varese dovrà quasi certamente fare a meno di Justin Gray e non ha ancora “completato la squadra” con il “numero 4 di ruolo” sul quale non si segnalano notizie dell’ultim’ora. Saranno quindi ancora Assui, Alviti ed eventualmente Bradford (foto in alto) a dover tappare la falla, cercando poi in attacco di sfruttare le proprie qualità contro il fisico possente ma meno rapido di Cheatam. Insomma, quel che si è fatto a Casale con Gorham o Severini. E chissà che la OJM non proponga una di quelle mosse impensabili fino a poche settimane fa: la zona.

L’altra arma per battere i reggiani dell’ex gm varesino Claudio Coldebella è quella che non era disponibile né a Casale né tantomeno a Trapani: il pubblico di Masnago. Dopo oltre un mese di assenza i tifosi stanno rispondendo bene all’appello della società di giocare in un palazzetto pieno e il cambio di atteggiamento della squadra ha sicuramente risvegliato l’interesse e la spinta da parte del popolo biancorosso. Che, ancora una volta, non farà mancare il proprio supporto perché questi due punti servono come l’aria che si respira.

DIRETTAVN – La partita della Itelyum Arena sarà raccontata azione dopo azione da VareseNews attraverso il consueto liveblog attivo fin dal venerdì pomeriggio. Dalle 16 circa gli aggiornamenti su quanto avverrà a Masnago (ma anche a Busto per Uyba-Scandicci) e la cronaca in tempo reale offerta da Finazzi Serramenti, Confident, Nicora, Camera Condominiale Varese. Per collegarsi alla pagina del live è sufficiente CLICCARE QUI.