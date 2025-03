Kastritis: “Con Reggio non è un derby con Priftis. Non vedo l’ora di conoscere il tifo di Masnago”

Il bene comune prima della “contesa” personale. Coach Ioannis Kastritis è atteso all’esordio interno sulla panchina della Openjobmetis (domenica 16, ore 16,45 contro Reggio Emilia) ma rifugge ogni tentazione di mettersi al centro della contesa e di parlare del greek derby con il collega reggiano Dimitris Priftis: «Un gentiluomo, un ragazzo eccellente e anche un ottimo allenatore, ma non affronto la partita in questo modo. Domenica sarà Varese contro Reggio Emilia: certo conosciamo qualcosa del basket dell’altro ma poi sono i giocatori a scendere in campo e a contendersi la vittoria».

Un successo che alla Openjobmetis manca da ben sei turni, i primi quattro “in capo” a Mandole e gli ultimi due con il tecnico greco alla guida nonostante l’evidente “sterzata” dimostrata dalla squadra, capace di portare all’overtime due avversarie del calibro di Trapani e Tortona. «Sono sicuro che domenica saremo pronti in termini di energia: avremo tanta voglia di provare a vincere di fronte al nostro pubblico e non vediamo l’ora di iniziare» spiga Kastritis che ha un background in piazze “calde” e anche per questo ha apprezzato il “muro biancorosso” alle spalle della sua panchina a Casale Monferrato.

«Con Tortona ho potuto avere un primo contatto in partita con i nostri tifosi e sono stati fantastici, ma tutti mi dicono che in casa il supporto è ancora maggiore. Credo che la gente ci seguirà e creerà una grande atmosfera al palazzetto quindi, anche dal punto di vista personale, non vedo l’ora di disputare la gara contro la Unahotels. Una squadra che ho osservato: è forte, ha una grande struttura alle spalle, è ben allenata e – lo sappiamo – è a sua volta molto brava a rimbalzo offensivo. Quindi dovremo proteggere la nostra area con ancora più forza: abbiamo dimostrato di valere squadre della prima fascia della classifica ma a questo punto vogliamo vincere».

C’è però l’alta probabilità che Varese scenda di nuovo in campo con uno straniero in meno. Justin Gray ha assistito all’allenamento dei compagni senza scendere in campo ed è ancora alle prese con il problema muscolare al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal campo anche con la Bertram. «Justin sta seguendo con disciplina il programma di riabilitazione, lo staff medico sta lavorando al meglio e ogni 3-4 giorni ci sono i test a cui il giocatore si deve sottoporre. Purtroppo non possiamo dare una tempistica certa per il rientro: per la partita sarà difficile ma faremo un ultimo tentativo domenica mattina. Vediamo: ogni atleta risponde in maniera diversa e non si sa mai qual è la reazione all’infortunio un giorno dopo l’altro».

Dal mercato, intanto, non arrivano novità: «Diciamo che con questa rosa abbiamo sfiorato la vittoria nelle due precedenti partite quindi nessuno ha il diritto di sottovalutare i nostri ragazzi. Stiamo lavorando bene e siamo fiduciosi, poi diamo ogni giorno un’occhiata al mercato ma ci muoveremo solo quando troveremo un’aggiunta che dia un valore reale alla squadra: in quel caso la dirigenza è pronta a intervenire».

L’OMAGGIO A SANDRO GALLEANI – Al link sottostante il nostro omaggio a Sandro Galleani: una videointervista inedita girata nel 2019 pubblicata in esclusiva su VareseNews.