Rocco Longobardi va da Sorte: “Sulle tessere di Forza Italia a Gallarate dette falsità”

«Una falsità assoluta, che non solo non corrisponde alla realtà», «un attacco ingiustificato ad un percorso trasparente». Così Rocco Longobardi, vicesindaco di Gallarate, bolla i dubbi sul boom di iscritti nella sezione di Forza Italia in città, in vista del congresso.

Longobardi parla da Roma: nel giorno in cui la giunta è andata in pellegrinaggio a San Pietro, il vicesindaco è andato anche dal coordinatore regionale lombardo, il parlamentare bergamasco Alessandro Sorte.

Obbiettivo: rassicurare sulla correttezza del percorso fatto a Gallarate, dopo quel boom di tessere che ha fatto della città dei due galli il quarto Comune di Lombardia per iscritti.

Il vertice provinciale degli azzurri aveva rinviato settimana scorsa il congresso, previsto per domenica 15 marzo, nel tentativo di ricomporre la dura contrapposizione esistente all’interno tra l’ala “governista” di Longobardi e Ceraldi (più vicina al sindaco Cassani) e quella più “autonomista” del coordinatore ed ex sindaco Nicola Mucci.

Di seguito il comunicato completo di Longobardi

Forza Italia Gallarate: incontro in Parlamento con Alessandro Sorte e prospettive per il congresso

Oggi ho avuto l’opportunità di incontrare l’on. Alessandro Sorte in Parlamento per un confronto sul congresso di Forza Italia a Gallarate. Durante il nostro colloquio, abbiamo parlato della designazione di Giulio Gallera come presidente del congresso del 30 marzo, un segnale importante per garantire equilibrio e serietà nel processo che porterà alla nuova guida cittadina del partito.

Abbiamo anche affrontato l’uscita sulla stampa riguardo presunte irregolarità nel tesseramento, in particolare la notizia di iscritti deceduti. Ho chiarito che si tratta di una falsità assoluta, che non solo non corrisponde alla realtà, ma rappresenta un attacco ingiustificato al percorso serio e trasparente che abbiamo portato avanti per rafforzare Forza Italia a Gallarate.

Il tesseramento è stato condotto con il massimo rispetto delle regole e ha visto una grande partecipazione, segno di un partito in salute e in crescita. Diffondere informazioni scorrette significa non solo minare la credibilità di Forza Italia, ma anche mancare di rispetto a tutti coloro che hanno scelto di farne parte con convinzione.

Abbiamo poi approfondito l’importanza di concludere questo percorso nel migliore dei modi, trasformando l’entusiasmo e il coinvolgimento degli iscritti in un progetto politico concreto. Il congresso sarà il momento in cui questa partecipazione troverà espressione in una leadership forte e in una visione chiara per il futuro del partito.

La nostra idea di Forza Italia si basa su tre pilastri fondamentali:

• Crescita, per consolidare la struttura del partito, aumentare la partecipazione attiva degli iscritti e rafforzare il nostro ruolo nella politica cittadina.

• Innovazione, per rendere Forza Italia più dinamica, attraverso un metodo di lavoro più efficace, un’attenzione maggiore alla comunicazione e un’interazione costante con il territorio.

• Partecipazione, perché un partito deve essere aperto, inclusivo e capace di coinvolgere energie nuove, valorizzando sia l’esperienza che le nuove generazioni.

L’obiettivo è costruire un partito forte, radicato e autorevole, che sappia essere riferimento per il centrodestra gallaratese e protagonista delle scelte per la città.

Forza Italia ha dimostrato, con il tesseramento e con il dibattito interno, di essere un partito vivo, che vuole crescere e incidere sul futuro di Gallarate. Ora è il momento di trasformare questa energia in azione politica concreta. Il congresso sarà l’occasione per definire una leadership solida e un percorso chiaro per il futuro.

Andiamo avanti con determinazione, certi che la politica fatta di idee, di serietà e di impegno quotidiano sia la strada giusta per rafforzare Forza Italia e per il bene della nostra città.

Vice Sindaco Forza Italia

Rocco Longobardi