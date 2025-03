Forza Italia, il congresso di Gallarate rinviato di due settimane

Come anticipato nella giornata di ieri, slitta il congresso di Gallarate: sulla vicenda intervengono l’On. Alessandro Sorte, segretario regionale di Forza Italia, e Simone Longhini, segretario provinciale azzurro: “Il congresso è stato rinviato di 15 giorni in piena condivisione per trovare la migliore sintesi possibile per il partito in uno dei comuni di una Provincia che nell’ultimo anno ha visto Forza Italia tornare protagonista. Ciò è dimostrato dal numero importante di adesioni (oggi quasi 1500), dai tantissimi amministratori che si sono avvicinati al nostro progetto e dai risultati elettorali”.

“Del grande lavoro svolto in Lombardia (che ha portato tra l’altro ad avere 23.000 iscritti) e in provincia di Varese con il segretario Longhini e il suo gruppo dirigente siamo particolarmente contenti e orgogliosi” aggiunge l’On. Sorte.