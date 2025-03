Sesto Calende si muove per l’inclusione con Pulmino Amico

«Una città attenta alle necessità dei più fragili con un nuovo importante servizio di mobilità». È questa l’immagine che Sesto Calende vuole dare ai suoi cittadini aderendo a Pulmino Amico, progetto che mette a disposizione un mezzo adeguatamente attrezzato per garantire il trasporto delle persone diversamente abili.

L’iniziativa è stata presentata ufficialmente giovedì 27 febbraio nella sala consiliare del municipio, dove il sindaco Elisabetta Giordani ha dichiarato di accogliere con entusiasmo questa opportunità, che consente di migliorare concretamente la vita quotidiana di chi necessita di un supporto alla mobilità.

Il primo cittadino ha invitato le realtà commerciali e le imprese del territorio a contribuire al progetto, acquistando uno spazio pubblicitario sulla carrozzeria del veicolo, così da sostenere il servizio e rafforzare il senso di comunità e solidarietà. Infatti sarà il ricavato proveniente dalle adesioni degli sponsor, con l’applicazione del proprio logo sulla carrozzeria del mezzo Pulmino Amico, a consentire al Comune di usufruire, in comodato d’uso gratuito per due anni più ulteriori due, a costo zero, di un veicolo adeguatamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili.

Il progetto si inserisce in un contesto più ampio di supporto alla mobilità e all’inclusione sociale. «Si tratta di un’iniziativa che accresce il valore sociale della città» ha spiegato il sindaco Giordani.

A rafforzare il concetto di inclusione e partecipazione, la responsabile dei Servizi Sociali del Piano di Zona e di quelli comunali, Daniela Restivo, ha evidenziato come Pulmino Amico si integri perfettamente nel servizio già esistente, gestito dalla cooperativa ErreEsse, che attualmente risponde alle necessità di 21 utenti con trasporti programmati e organizzati per garantire spostamenti sicuri ed efficienti.

L’iniziativa porta con sé ulteriori vantaggi: Pulmino Amico ha infatti previsto alcuni “bonus” per la città, tra cui la donazione di un defibrillatore e un sostegno ai costi del carburante, il cui dettaglio sarà definito nel contratto. Durante la presentazione, era presente anche l’assessore ai servizi sociali, Francesca Gualtieri, che ha ribadito l’importanza di questa opportunità per rafforzare i servizi dedicati alla comunità più fragile.

«Grazie a Pulmino Amico, Sesto Calende compie un ulteriore passo avanti nel garantire un aiuto concreto alle persone con difficoltà motorie, favorendo al contempo la collaborazione tra pubblico e privato per il bene della cittadinanza».