“Siamo nel momento adatto per leggere Dante”: a Samarate il Dantedì tra poesia e attualità

In occasione del Dantedì, a Samarate si terrà un incontro sulla Divina Commedia, guidato dalla professoressa Lucia Giroletti. Attraverso la lettura del primo canto dell’Inferno, l’evento offrirà una riflessione sul legame tra passato e presente.

Il disorientamento attuale è tangibile: siamo bambini, giovani, adulti e anziani che hanno vissuto una pandemia, assistito allo scoppio della guerra in Ucraina e osservato il dilagare di nuovi conflitti. Le nostre democrazie si trovano di fronte a grandi interrogativi, e noi, smarriti, cerchiamo risposte. Ci troviamo, in fondo, nella stessa condizione di Dante Alighieri: nel mezzo di una selva oscura, incerti su quale strada imboccare.

Ed è proprio Dante a bussare alla nostra porta, offrendoci un possibile orientamento. In occasione del Dantedì, la giornata dedicata al sommo poeta, a Samarate arriva il primo canto della Divina Commedia. «Un incontro per tutti, che esula dalle competenze tecniche e si propone come una meditazione dantesca tra passato, presente e futuro» spiega la professoressa Lucia Giroletti, rassicurando il pubblico che non sarà una classica lezione scolastica di letteratura.

Durante l’evento, la professoressa leggerà il primo canto dell’Inferno, in cui Dante stabilisce il patto con il lettore. Ogni terzina diventerà lo spunto per riflettere su parole chiave e temi sempre attuali, capaci di collegare il nostro tempo a quello del poeta. «Mi aspetto domande sul nostro presente e sul suo passato» afferma Giroletti, convinta che «questo sia il momento giusto per leggere Dante, sin da piccoli. A ogni età, offre uno spaccato unico della realtà».

Seguendo l’approccio divulgativo di Franco Nembrini e ispirandosi alle rappresentazioni teatrali di Lucilla Giagnoni, la professoressa interverrà martedì 25 marzo alle 20.45 nella biblioteca comunale di Samarate, per un incontro che promette di rendere vivo e accessibile il capolavoro dantesco.