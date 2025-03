Sicurezza in Valbossa, due motociclette high-tech per gli agenti della Polizia Locale

Un progetto condiviso tra i comuni di Azzate, Bodio Lomnago, Brunello, Daverio e Galliate Lombardo rafforza il servizio di Polizia Locale con l’acquisto di due nuovi motocicli per il controllo del territorio.

Dal 1° gennaio 2024, i cinque comuni della Valbossa hanno rinnovato la convenzione per la gestione associata del servizio di Polizia Locale, che oggi copre un territorio di circa 18 chilometri quadrati e serve una popolazione complessiva di quasi 12.000 abitanti. «L’obiettivo – spiega il comandante Gennaro Portogallo – è garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, in risposta alle esigenze di sicurezza urbana e alla crescente complessità delle funzioni affidate agli agenti».

In questo contesto, il progetto “Su due ruote” punta a rinnovare il parco mezzi con l’acquisto di due motociclette Royal Enfield Himalayan 450 di ultima generazione, interamente allestite secondo le normative vigenti della Regione Lombardia. Le nuove moto andranno a sostituire i vecchi veicoli in dotazione, ormai datati (modelli Suzuki V-Strom del 2007) e soggetti a continui interventi di manutenzione straordinaria. Regione Lombardia ha approvato il finanziamento di 99 richieste, per un totale di 2,5 milioni di euro: tra le dotazioni finanziate rientrano autovetture ecologiche, moto e scooter, body cam, dash cam, fototrappole, telecamere per la videosorveglianza, etilometri, sniffer, taser, droni, biciclette elettriche, defibrillatori e sistemi per il potenziamento delle centrali radio. Approvato anche l’acquisto delle due motociclette per la Polizia locale gestione associata di Azzate.

Le due motociclette saranno dotate di allestimenti professionali: lampeggianti LED anteriori e su asta telescopica posteriore, interruttori rapidi al manubrio, carica batteria con mantenitore, impianto elettrico certificato e grafica conforme alle disposizioni regionali. «Il costo totale per l’acquisto dei due veicoli ammonta a 27.938 euro – spiega ancora il comandante Portogallo -. Il progetto comprende anche l’acquisto di un dispositivo sniffer per il riconoscimento rapido di sostanze stupefacenti, per un totale complessivo di 28.779,80 euro. Il finanziamento è coperto al 50% da un contributo regionale destinato agli enti convenzionati da almeno cinque anni e con almeno tre operatori di Polizia Locale in organico, fino a un massimo di 40.000 euro. Il restante 50% sarà a carico dei cinque comuni secondo una ripartizione proporzionale: Azzate contribuirà con 6.280 euro, seguito da Daverio 4.177 euro, Bodio Lomnago 3.067 euro, Galliate Lombardo 575 euro e Brunello 287 euro.

«L’utilizzo di motocicli moderni ed efficienti è fondamentale per garantire un servizio di pronto intervento efficace, soprattutto in situazioni di traffico intenso lungo le arterie provinciali che attraversano il territorio», conclude Gennaro Portogallo.