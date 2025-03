Sicurezza informatica e ricerca: l’Agenzia nazionale per la Cybersecurity in visita all’Insubria

Martedì 18 marzo una delegazione della Divisione progetti di ricerca dell’Agenzia nazionale per la Cybersecurity, Acn, ha effettuato una visita istituzionale al Dipartimento di Scienze teoriche e applicate dell’Università dell’Insubria.

L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di consolidare la collaborazione già avviata attraverso il finanziamento di una borsa di studio di dottorato incentrata sulla condivisione privacy-preserving di Knowledge Graph, progetto di cui è responsabile la professoressa Elena Ferrari. Inoltre, l’incontro ha offerto l’opportunità di esplorare ulteriori ambiti di collaborazione con i gruppi di ricerca del Dipartimento attivi nei settori della cybersecurity e della privacy.

L’area della cybersecurity e della privacy è infatti strategica per il Dipartimento di Scienze teoriche e applicate, che vanta numerosi ricercatori e gruppi di ricerca impegnati su questi temi cruciali: all’incontro hanno preso parte, per l’Agenzia nazionale per la Cybersecurity, Monica Scannapieco, capo della Divisione progetti di ricerca, e Mara Sorella; per il Dipartimento il direttore Alberto Coen Porisini con i docenti Elena Ferrari, Barbara Carminati, Sabrina Sicari, Pietro Colombo, Alessandra Rizzardi, Simone Bottoni e alcuni dottorandi e assegnisti di ricerca.

L’incontro ha generato un interessante e proficuo scambio di idee, durante il quale i ricercatori hanno presentato e discusso le loro ricerche, affrontando temi di estrema rilevanza come l’Internet of Things, la rilevazione di malware, la sicurezza dei droni, la blockchain e la protezione delle infrastrutture critiche, gettando le basi per un rafforzamento della collaborazione tra l’Agenzia nazionale per la Cybersecurity e i ricercatori del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate.