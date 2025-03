Spagnolo e criminologia: si conclude il progetto “Espanol Csi”

Con la consegna dei diplomi, si concluderà il progetto “Espanol Csi”, organizzato dalla Scuola superiore mediatori linguistici e dal Liceo linguistico “A. Manzoni” di Varese. La cerimonia si svolgerà sabato 22 marzo a partire dalle ore 12, presso la sede dei mediatori linguistici che si trova in via Cavour 30 a Varese.

“Espanol Csi” , in lingua spagnola, si è avvalso dell’opera delle docenti di spagnolo Monica Agueci, Elena Giorgetti e Susana Novoa in collaborazione con esperti e docenti universitari e ha coinvolto quasi ottanta alunni provenienti dalle quarte e quinte del “Manzoni”. La sinergia tra la Scuola dei mediatori ed il Liceo “Manzoni” ha favorito l’approfondimento linguistico e un primo impatto con il mondo della criminologia e la tematica del cyberbullismo informatico.