Suoni, vibrazioni, ascolto e condivisione: la musica di Flutur “connette” l’agorà di Materia

La serata di venerdì 21 marzo a Materia ha regalato al pubblico un’esperienza sicuramente unica nel suo genere grazie alla musica e alle parole di Flutur, polistrumentista del Lago Maggiore. L’evento, ospitato nell’Agorà dello spazio libero di VareseNews, ha visto l’artista raccontare la sua straordinaria esperienza artistica e coinvolgere i presenti con le melodie del suo rav.

Sin dall’inizio, la curiosità dei partecipanti si è concentrata sul suono ritmico e melodico del rav, ma ben presto l’attenzione si è spostata su un viaggio altrettanto profondo: quello della vocazione artistica di Flutur, per usare l’espressione usata dal pubblico presente in sala . Nel 2021, l’artista ha vissuto un’esperienza al limite dell’incredibild in Grecia, un periodo che ha segnato la sua crescita musicale e personale. Successivamente, nel 2023, ha avuto l’opportunità di partecipare a un tour a Denver, esperienze che ha condiviso con il pubblico attraverso parole e musica.

La serata si è articolata in due momenti: una prima parte dedicata al racconto e all’esibizione musicale, dove Flutur ha trasportato il pubblico in un’atmosfera di connessione collettiva. Nella seconda parte, invece, il dialogo con i presenti ha dato vita a una conversazione coinvolgente sulla musica come percorso interiore.