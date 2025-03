Tanta pioggia e quattro bei gol: termina 2-2 il test tra Varese e Pro Sesto

Test sotto la pioggia alle Bustecche tra Varese e Pro Sesto davanti a una cinquantina di tifosi in questo sabato mattina di marzo che assomiglia molto a una giornata novembrina. Per le due squadra una sfida per non perdere il ritmo partita nel fine settimana di pausa del campionato per il Torneo di Viareggio contro uno starring partner di livello.

Una gara agonisticamente valida – anche se le due squadre hanno anche pensato a non farsi male – e anche un pizzico di nervosismo nel finale. In mezzo quattro bei gol: doppio vantaggio biancorosso con De Angelis nel primo tempo e Ferrieri nella ripresa, pareggiati da Busatto poco prima dell’intervallo e da Enrico Rossi per il 2-2 finale.

LA CRONACA

Il Varese si schiera con un 4-3-1-2 con la fascia di capitano sul braccio di Malinverno – che meriterebbe di vedere più spesso il campo anche in gare ufficiali -, mentre Mazzola agisce alle spalle di Marchisone e Banfi. A riposo Molinari, di rientro dal lungo infortunio, e Romero per un problemino fisico. Parte bene il Varese che si fa vedere al 2’ con un colpo di testa De Angelis alto, mentre al 5’ risponde la Pro Sesto con la deviazione di Busatto che va fuori di poco. I biancorossi spingono di più e si fanno vedere in diverse occasioni e il gol del vantaggio arriva al 23’ con De Angelis che di testa insacca il cross da destra di Vitofrancesco dopo una bella azione palla a terra. I biancorossi costruiscono i presupposti per il raddoppio ma il portiere ospite Frigerio al 36’ è bravo a deviare sul palo il rasoterra di Banfi, mentre due minuti dopo il respinge anche su Vitofrancesco, in proiezione offensiva. Il pareggio arriva appena prima del 45’ da azione di corner con Busatto che di testa insacca all’incrocio dei pali.

Qualche cambio all’intervallo, soprattutto in casa varesina, con Floris che passa al 4-3-3 con Maccioni e Barzotti nel tridente. La pioggia finalmente dà un po’ di tregua, i biancorossi iniziano bene e trovano Il nuovo vantaggio al 7’ con un bel tiro dalla distanza di Ferrieri. Altrettanto bello il mancino di Enrico Rossi che al 14’ firma il 2-2. Botta e risposta che anticipa i tanti cambi e diversi ribaltamenti di fronte, senza che il risultato cambi più. L’ultima occasione per andare a segno è della Pro Sesto ma il portierino classe 2008 Mandracchia compie una bella parata lasciando invariato il risultato. Al termine della gara un po’ di nervosismo a causa di qualche intervento fin troppo energico in mezzo al campo. Il triplice fischio dell’arbitro placa gli animi e manda tutti negli spogliatoi. Per il Varese settimana prossima ci sarà lo scontro diretto per il secondo posto in casa della NovaRomentin, la Pro Sesto invece affronterà l’insidiosa trasferta in casa del Fanfulla.



VARESE – PRO SESTO 2-2 (1-1)

Marcatori: 23’ pt De Angelis (V), 45’ pt Busatto (PS), 7’ st Ferrieri (V), 14’ st E. Rossi (PS)

VARESE (4-3-1-2): Piras (35’ st Mandracchia); Vitofrancesco (20’ st Piccioli), Bonaccorsi (1’ st Priola), Mikhaylovskiy (1’ st Ropolo), Ferrieri (25’ st Secondo); Malinverno (1’ st Daqoune), D’Iglio (16’ st Marangon), De Angelis (1’ st Valagussa); Mazzola (1’ st Maccioni); Banfi (1’ st Barzotti), Marchisone. All.: Floris

PRO SESTO (3-5-2): Frigerio (25’ st Bambara); Spezzano (1’ st Rastelli), Sant’Ambrogio, Chiricallo; Bobbo, Putzolu (15’ st G. Rossi), Modic, Sala (1’ st Abruzzese), E. Rossi; Belloli (20’ st Pagano), Busatto (20’ st Guerrisi). A disposizione: Brusegan, Vergato, Marangione, Zanchetta. All.: Angellotti.