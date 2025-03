Torna “Papà, ti odio!“, un nuovo incontro per genitori di adolescenti a Cittiglio

Dopo il grande successo della prima edizione, l’Associazione Pace Carote Patate, sempre con il patrocinio del Comune di Cittiglio, ripropone la serata dibattito “Papà, ti odio!“ un evento dedicato ai genitori di adolescenti che vogliono confrontarsi su uno dei periodi più complessi e intensi della crescita dei propri figli. Il primo appuntamento ha registrato una partecipazione straordinaria, tanto che non è stato possibile accogliere tutte le richieste.

Per questo motivo si è deciso di riproporre l’evento, offrendo una nuova opportunità di dialogo e riflessione. Anche chi ha già partecipato al primo incontro sarà il benvenuto: trattandosi di un dibattito interattivo, ogni serata porta con sé spunti, esperienze e suggestioni sempre nuove. L’incontro si terrà venerdì 4 aprile alle ore 20:30, presso la sala consiliare di Cittiglio, e sarà condotto dallo psicologo Dott. Eugenio J. Stigol, esperto in dinamiche familiari e adolescenziali. Con il titolo provocatorio “Papà, ti odio!”, la serata affronterà con delicatezza e profondità le complesse dinamiche che caratterizzano le relazioni familiari durante l’adolescenza. Il focus sarà sulla figura paterna e sul significato che i conflitti generazionali possono assumere in questa fase della crescita, trasformandosi in opportunità per costruire legami più profondi e consapevoli.

L’incontro sarà suddiviso in momenti diversi, pensati per coinvolgere e stimolare i partecipanti.

Panoramica iniziale – Verranno esplorati i cambiamenti psicologici ed emotivi dell’adolescenza, le aspettative e le difficoltà che genitori e figli si trovano ad affrontare. – Dibattito aperto – I partecipanti avranno l’opportunità di porre domande, raccontare esperienze personali e confrontarsi con altri genitori, in un clima di ascolto e condivisione reciproca. – Riflessioni finali e consigli pratici – L’incontro si concluderà con un riepilogo dei temi emersi e suggerimenti concreti per migliorare la comunicazione e il rapporto tra genitori e figli adolescenti. La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati. Si consiglia la prenotazione.

Contatti: Associazione Pace Carote Patate Telefono: 339 3808664 – Email: pacecarotepatate@hotmail.com Cercateci anche sui nostri canali Facebook e Instagram