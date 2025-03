Torneo di burraco: oltre 90 sfidanti per sostenere la Croce Rossa di Varese

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della solidarietà ha animato la sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Varese, dove sabato 29 marzo si è svolto con grande successo il torneo di burraco solidale. L’evento ha visto la partecipazione di ben 92 giocatori, che hanno condiviso la passione per il gioco e la voglia di sostenere le attività del Comitato.

A salire sul podio, dopo intense partite giocate con entusiasmo e spirito sportivo, sono stati:

1° classificati: Galli&Bogani

2° classificati: Restelli&Celada

3° classificati: Bonera&Brusa

Premio tecnico: Pipitone&Pipitone A.

Premio consolazione: Zordan&Cabassa

Il ricavato della giornata sarà destinato al sostegno delle attività socio-assistenziali del Comitato, contribuendo a migliorare i servizi dedicati alla comunità.

Un particolare ringraziamento al Panificio Pigionatti, che ha supportato l’iniziativa rendendo possibile il buffet offerto durante il torneo, e ai volontari della Croce Rossa, che con il loro entusiasmo e impegno hanno curato ogni dettaglio dell’evento.

L’ottima riuscita di questa edizione conferma l’importanza di momenti di aggregazione come questo, in cui gioco e solidarietà si intrecciano per un obiettivo comune: aiutare chi ne ha più bisogno.