Ultima indagine per il commissario Tarantino? Il romanzo di De Palo a Cassano Magnago

Nell’ambito dei “Fashion days” organizzati da Federmodavarese e da Confcommercio, sabato 15 marzo alle ore 17:30 presso “Cuore di seta”, il negozio di abbigliamento femminile in via Redipuglia 4 a Cassano Magnago, Francesco De Palo presenta il suo ultimo romanzo giallo, “Vittima finale”: l’indagine più pericolosa, e forse l’ultima, per il commissario Vito Tarantino e per la sua banda.

Francesco De Palo è lo scrittore che ha ideato le consegne dei suoi libri a domicilio ad “emissione zero”: i suoi lettori possono ricevere direttamente da lui i suoi libri che li consegnerà loro utilizzando solo il treno e/o la bicicletta.

Dialogherà con l’autore e con il pubblico Cecilia Roggiani con l’accompagnamento musicale, alla chitarra, di Manuela Roggiani.

Ingresso libero.