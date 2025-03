Un progetto dedicato alla grafologia sul lago Maggiore

Venerdì 28 marzo e sabato 29 marzo 2025 si svolgerà il progetto dedicato alla grafologia “Scrittura e Grafologia, binomio indissolubile come corpo e mente”. Venerdì 28 marzo, palazzo Verbania alle 17 ospiterà una conferenza per sensibilizzare la collettività. A partire dalle 10, la mattina stessa, si terranno dei laboratori presso alcune delle scuole primarie dell’Istituto comprensivo statale “B. Luini” di Luino, che ben volentieri ha colto l’opportunità offerta dagli organizzatori.

Il giorno successivo presso Villa Della Porta Bozzolo alle 14.30 verrà proposta una visita guidata alla Biblioteca.

Proprio per l’attenzione agli istituti scolastici e alle nuove generazioni, l’evento sarà in omaggio a Dante Ughetti, nativo di Montegrino Valtravaglia, di cui ricorre nel 2025 il centenario dalla nascita: cattedratico universitario, ha dedicato la sua esistenza alla didattica, da maestro elementare, a professore in istituti superiori e all’università.

Il percorso è stato organizzato dall’ AGI Associazione Grafologica Italiana (Presidente Guglielmo Incerti Caselli), in collaborazione con Le Sempiterne (Presidente Simona Fontana) con gli Amici del Liceo Sereni di Luino (Presidente Maria Luisa Patrizi), l’Istituto comprensivo statale “B. Luini” (Dirigente scolastica Eliana Frigerio) e con il FAI Villa Della Porta Bozzolo (Responsabile Francesca Cucinotta).

La progettualità è stata sostenuta dalla Regione Lombardia, con il Presidente Attilio Fontana e l’ Assessore alla Cultura Francesca Caruso, dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto con il Presidente Federico Visconti e con il membro del CdA Pierfrancesco Buchi, dal comitato di Luino e Valli della Croce Rossa Italiana con il Presidente Luca Gentilini. Gli altri partner sono la Città di Luino – Archivio Sereni e Chiara, il Comune di Montegrino Valtravaglia, il Rotary Club Laveno Luino Alto Verbano, il Lions Club Luino, il Caffè Clerici.

La scrittura è un patrimonio personale e sociale che ci caratterizza, è unica, non ne esiste una uguale ad un’altra, è “un’impronta digitale”. Dall’approfondimento culturale avvenuto nel 2024 al prestigioso Palazzo Verbania, con l’anteprima del Festival MANU SCRIBERE, l’Associazione Culturale Amici del Liceo dedicato a Vittorio Sereni si è unita ad A.G.I. e alle Sempiterne per sviluppare un percorso specifico concreto, con la proposta di laboratori e di una conferenza di orientamento in cui prenderanno la parola il Presidente di Fondazione Varesotto e la studiosa Francesca Boldrini. La risposta del mondo scolastico è stata molto calorosa ed immediata dimostrando grande entusiasmo, aderendo attivamente alla proposta del 2025.

Il progetto, oltre a rappresentare un importante impegno culturale, aggregativo per bimbi, adolescenti e giovani, valorizza il patrimonio naturale territoriale. Per l’occasione, durante le giornate dell’evento, si prevede l’apertura al pubblico dell’archivio dedicato a Vittorio Sereni e a Piero Chiara, in parte di proprietà regionale, sito nell’incantevole edificio Liberty che venne riaperto in data 18 maggio 2019, grazie ad un progetto di valorizzazione con il Mibac, con il contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo e Città di Luino.

Maggiori informazioni relative all’evento sono fruibili sul feed @le_sempiterne e @orotrailaghi. Il concept di questa progettualità è anche quello di rafforzare #lombardiastyle e “Luino sul lago Maggiore” quale destinazione da promuovere grazie ad una concertazione di azioni tra pubblico e privato da cui emerge un complessivo quadro vincente che possa dare luce alla città e al contesto territoriale in cui si trova.