Un viaggio nella memoria al Cimitero Monumentale di Giubiano con l’Associazione Mazziniana

Un percorso tra storia, arte e memoria collettiva. Domenica 6 aprile 2025 l’Associazione Mazziniana Italiana, sezione di Varese, propone una visita guidata al Cimitero Monumentale di Giubiano, uno dei luoghi più significativi della città per comprendere il legame tra Varese e il Risorgimento, ma anche la ricchezza storica e artistica del patrimonio funerario locale.

L’iniziativa, aperta al pubblico, si svolgerà dalle 9.30 alle 12 e avrà una durata di circa due ore e mezza. A guidare i partecipanti saranno Renata Castelli, Ivana Pederzani e Leonardo Tomassoni, che si alterneranno nel presentare le vicende storiche, artistiche e biografiche legate alle tombe di alcune figure di rilievo del Risorgimento e del periodo postunitario.

Il percorso prenderà avvio all’esterno del cimitero con l’illustrazione della lapide dedicata ai varesini che presero parte alle guerre d’indipendenza e del cippo commemorativo dei caduti nella battaglia del 26 maggio 1859, episodi chiave per la storia nazionale e locale.

All’interno del cimitero verranno visitate numerose sepolture di personaggi noti, tra cui Guido Morselli, Angelo Poretti, Carlo Carcano, Ermenegildo Trolli e Nuccia Casula, oltre a storiche edicole familiari come quelle degli Alemanni, dei Mazzucchelli, dei Nasoni, dei Gnocchi e dei Jemoli. Un’occasione preziosa per scoprire le storie individuali intrecciate alla storia collettiva, e per approfondire il valore culturale e simbolico del cimitero come luogo di identità.

La visita sarà anche l’occasione per ripercorrere la storia del Cimitero di Giubiano, illustrata da Renata Castelli, e per comprendere il ruolo che questo spazio continua a svolgere nella conservazione della memoria storica varesina.

L’evento si inserisce nelle attività di promozione culturale dell’Associazione Mazziniana, da sempre impegnata nella valorizzazione del patrimonio risorgimentale e dei suoi valori di libertà, giustizia e laicità.