Volontari cercasi? No, protagonisti desiderati: Materia apre le porte

C’è chi è passato per un concerto, chi per una presentazione, chi si è fermato a curiosare tra le sedie piene e le pareti piene di idee, e anche di libri. Da quando abbiamo aperto, il primo febbraio, migliaia di persone sono già entrate a Materia.

Materia Spazio Libero è questo: un centro culturale vivo, accogliente, aperto alla comunità. Uno spazio dove si organizzano incontri, rassegne, laboratori, mostre e momenti informali, con al suo interno anche la redazione di VareseNews. Ma soprattutto, Materia è un luogo che cresce grazie all’energia delle persone che lo abitano.

Per continuare a renderlo attivo, bello, sorprendente, abbiamo bisogno anche di te.

Stiamo raccogliendo candidature di volontari che vogliano collaborare con noi in diverse attività:

– accoglienza del pubblico durante gli eventi

– supporto al bar

– logistica e organizzazione

– comunicazione e documentazione

– cura e gestione dello spazio

Non servono esperienze particolari: ci interessa il tuo entusiasmo, la tua voglia di condividere tempo, capacità e presenza.

Cosa succede dopo la candidatura?

Contatteremo tutte le persone interessate per un incontro conoscitivo collettivo, un momento informale in cui raccontarci, spiegare meglio il progetto e capire insieme come e dove ognuno può contribuire.

Vuoi salire a bordo? Compila il modulo CLICCANDO QUI

Dove siamo: via Confalonieri 5, frazione Sant’Alessandro – Castronno

Materia è aperta. E tu, ci sei?