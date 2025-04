A Cassano Magnago nasce il concorso “Balconi e Giardini Fioriti”

La Pro Loco di Cassano Magnago ha deciso di promuovere la prima edizione del concorso “Balconi e Giardini Fioriti”, un’iniziativa patrocinata dal Comune e rivolta a tutti i cittadini, alle associazioni, alle attività commerciali e alle istituzioni pubbliche della città. L’obiettivo è abbellire Cassano Magnago attraverso la cura di balconi, terrazzi, davanzali, giardini, cortili e scalinate esterne visibili dalle vie pubbliche.

L’iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare il verde urbano, sensibilizzando la cittadinanza alla cura degli spazi esterni non solo come forma di bellezza estetica, ma anche come strumento di benessere collettivo. L’intento è quello di rendere la città più accogliente, colorata e vivibile, grazie ai fiori che, oltre a decorare, contribuiscono a migliorare l’aria e a donare vitalità agli spazi frequentati quotidianamente.

Il concorso, totalmente gratuito, prevede la partecipazione di chiunque risieda a Cassano Magnago, sia come singolo che come nucleo familiare. I cittadini potranno iscriversi a partire dal 1° maggio fino al 30 giugno 2025. Durante questo periodo dovranno completare l’allestimento dei propri spazi esterni, che saranno poi valutati da una giuria.

Per iscriversi sarà possibile recarsi ogni venerdì sera presso la sede della Pro Loco in via Galvani 10, negli spazi delle scuole Ismaele Orlandi, oppure rivolgersi direttamente ai fioristi che hanno aderito all’iniziativa. In alternativa, si potrà scaricare il modulo d’iscrizione dal sito ufficiale della Pro Loco e inviarlo compilato all’indirizzo email dedicato. Al momento dell’iscrizione verrà assegnato un numero identificativo da apporre al proprio allestimento floreale. Una volta raggiunta la massima fioritura, sarà necessario avvisare la Pro Loco, che invierà un incaricato per la realizzazione delle fotografie ufficiali.

I migliori allestimenti verranno premiati con buoni spesa da utilizzare presso le aziende vivaistiche e i fioristi locali che hanno sostenuto il concorso: Rossana Flower Store, FioreArte, Andrea Flower, Fiorista Locatelli e Bazzini Floricoltura. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di settembre, con data e luogo che saranno definiti prossimamente. La valutazione sarà affidata a una giuria composta da un rappresentante dell’Amministrazione Comunale, un volontario della Pro Loco, un giornalista, un fotografo e due esperti florovivaisti.

La Pro Loco, presentando l’iniziativa, ha sottolineato: «Abbiamo proposto alla Città un evento che racchiude molteplici significati iniziando dall’attenzione per la bellezza delle proprie case, passando per l’amore della flora ben riassunto dalla frase di Paul Claudel “La primavera non è una semplice stagione, ma uno stato d’animo”. Ringraziamo anche l’Amministrazione Comunale per averci concesso il Patrocinio, l’associazione Vivi Cassano e le attività commerciali per il supporto operativo che forniranno attraverso l’esposizione delle locandine e il passaparola con i clienti. Con questa proposta vorremmo coinvolgere i Cassanesi in un’operazione ludico ricreativa di ulteriore arricchimento artistico della nostra Città, utilizzando come materia prima le piante e i fiori che la natura ci mette a disposizione».