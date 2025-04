A Ceriano Laghetto grandi e piccoli consiglieri comunali a confronto

Un bel momento di dialogo e condivisione si è svolto sabato mattina nell’aula consiliare di Ceriano Laghetto, dove era in programma il Consiglio comunale. Insieme ai consiglieri che abitualmente siedono tra i banchi della sala, hanno partecipato alla seduta i membri del Ccrr, il Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, che si è insediato lo scorso ottobre e che resterà in carica per l’intero anno scolastico.

La sindaca del Consiglio dei ragazzi, Noemi Parrotta, ha aperto la sessione con un saluto e un ringraziamento, esprimendo l’emozione di ricoprire un ruolo di rappresentanza e di contribuire attivamente alla vita civica della città. Accanto a lei, i consiglieri Emma Paternò, Michela De Meo, Federico Gilardi, Gabriele Zanni, Sabrina Cattaneo e Manuela Maiuri.

Il sindaco Massimiliano Occa ha accolto i ragazzi con entusiasmo, ringraziandoli per il loro impegno civico. Nel suo discorso, ha sottolineato che l’Amministrazione ha già ricevuto una serie di proposte dal Ccrr, tra cui la richiesta di creare uno spazio per il deposito degli strumenti musicali e la realizzazione di una biblioteca scolastica. Occa ha assicurato che la giunta comunale è pronta a collaborare su questi temi, aggiungendo che è già stato avviato un percorso per una biblioteca più vicina alle necessità dei giovani, anche grazie al recente rinnovo della gestione del servizio bibliotecario.

Anche la vicesindaca Francesca Sulis si è complimentata con i ragazzi del Ccrr, esprimendo il suo apprezzamento per il loro entusiasmo e la loro partecipazione attiva. Gli interventi di altri consiglieri comunali hanno ribadito il messaggio di coinvolgimento civico, invitando i giovani a proseguire su questa strada di impegno e responsabilità verso la comunità.

Un momento particolarmente significativo è stato l’intervento di Ivano Cattaneo, decano tra i consiglieri comunali, che ha definito i membri del Ccrr “la nostra meglio gioventù“. Cattaneo ha sottolineato l’importanza di questo impegno, in un periodo storico in cui i rapporti interpersonali sono sempre più influenzati dal mondo virtuale e dai social media, invitando i ragazzi a essere un esempio di partecipazione attiva e di cittadinanza responsabile: «L’impegno che noi, attuali Amministratori, chiediamo a voi, è quello di continuare su questa strada di “maturità precoce” e, una volta raggiunta la maggiore età, siate d’esempio per tutti i vostri coetanei, amici e famigliari affinché si torni prepotentemente e costantemente ad esercitare il diritto di voto».