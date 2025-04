A “La Tenda” di Solbiate Arno si dà vita nuova alle bottiglie di plastica

Da scarto destinato all’inquinamento degli oceani ad accessorio di moda: è questo il lavoro che l’associazione “La Tenda” di Solbiate Arno promuove al fine di ridurre sempre più l’inquinamento causato dalla plastica.

Tra le azioni concrete messe in atto a sostegno dell’attività, nasce la “Bottega del Mondo“, un negozio di prodotti artigianali e alimentari provenienti da paesi del Sud del mondo tramite il circuito del Commercio Equo e Solidale, il tutto interamente gestito dall’associazione. Qui si possono acquistare borse, zaini e accessori ottenuti dal riciclo delle bottiglie di plastica.

L’intero ciclo di produzione avviene in India da MKS, storico produttore del CEeS, che crea tessuti dal PET riciclato per realizzare prodotti rispettando l’ambiente e non solo. MKS (MADHYA ALIKATA SHILPANG) nasce nel 1994 a Calcutta con l’obiettivo di sostenere l’artigianato locale attraverso una serie di azioni: migliorare le condizioni dei lavoratori, favorire materie prime a prezzi ragionevoli, aiutare gli artigiani a creare cooperative con finanziamenti e prestiti e garantire servizi sociali quali educazione e sanità.

Una piccola goccia d’acqua nell’oceano verso la salvaguardia del pianeta.

Associazione “La Tenda” A.P.S.

Via Agnelli 3, Solbiate Arno

Mail: bottegalatenda@libero.it

