A Lonate Pozzolo il 25 aprile senza Anpi. “Ma la decisione è presa altrove”

Il 25 aprile festeggiato a Lonate Pozzolo senza l’Anpi, l’associazione partigiani, esclusa per un diktat: lo denuncia l’opposizione di Uniti e Liberi, secondo cui si tratta di un diktat venuto da fuori paese.

«Sul programma ufficiale del Comune di Lonate Pozzolo non viene citata la presenza di Anpi» dice Nadia Rosa, capogruppo di Uniti e Liberi. «Oggi scopriamo che la sindaca Carraro ha ufficialmente scritto ad Anpi provinciale per comunicare che la presenza della presidente Ester Maria De Tomasi non è gradita a Lonate Pozzolo. O meglio, la sindaca ha firmato la lettera ma, come spesso accade, per Lonate sono altri che decidono: il sindaco di Gallarate e i vertici di Fratelli d’Italia (Caruso e Pellicini), che si permettono di decidere chi può venire e cosa deve accadere a Lonate», sostiene l’opposizione.

Uniti e Liberi pone l’accento soprattutto sul tentativo di impedire l’accesso alla presidente Anpi Ester De Tomasi: «Da lonatesi c’è solo da vergognarsi di avere un sindaco che pensa di poter impedire a una persona, in questo caso la presidente provinciale di Anpi, di essere presente alle celebrazioni del 25 aprile».

La giornata del 25 aprile vedrà momenti a Tornavento alle 8:30, a Sant’Antonino Ticino alle 9:00, e a Lonate Pozzolo alle 10:15, con il corteo che si dirigerà verso il Parco delle Rimembranze: qui il programma cita appunto il discorso ufficiale del sindaco, senza altri contributi.

Durante i cortei, la Fanfara dei Bersaglieri “N. Tramonti – M. Crosta” eseguirà brani musicali.

A Lonate Pozzolo è attiva una sezione Anpi (associata con la vicina Ferno) che negli ultimi anni ha riscoperto anche la figura del partigiano Domenico Lancieni e ha rilanciato il ricordo dei cugini Giassi di Sant’Antonino.