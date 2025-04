A Materia un workshop gratuito per aiutare le imprese ad usare l’intelligenza artificiale

Secondo Istat, nel 2024 solo l’8,2% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha utilizzato tecnologie legate all’intelligenza artificiale. Ma un’impresa su cinque, in massima parte Pmi, programma di investire in questo settore entro i prossimi due anni. Il punto è che per massimizzare il ritorno sull’investimento è importante imparare ad utilizzare al meglio questa tecnologia.

Ed è proprio con questo scopo che VareseNews, in collaborazione con Supercerchio e Slow News, promuove un workshop gratuito dedicato alle imprese che vogliono approcciare l’intelligenza artificiale per farne uno strumento di lavoro quotidiano. L’appuntamento è fissato per lunedì 12 maggio a partire dalle 17:30 a Materia. Sul palco Alberto Puliafito, direttore di Slow News e ideatore del metodo AI@Work e Alessandro Magno, ceo di Alpha Test che in precedenza ha guidato l’innovazione digitale come chief AI & digital officer in Feltrinelli.

Ma che cos’è il metodo AI@Work? Nato dalla consapevolezza che l’adozione dell’AI nel mondo del lavoro non è un’opzione, ma una necessità, questo metodo aiuta le aziende ad implementare in modo pratico delle applicazioni concrete dell’intelligenza artificiale generativa. Un percorso che nasce sfatando il mito dei prompt da copia-incollare che risolvono ogni problema e che parte dall’analisi dei bisogni aziendali per progettare dei casi di uso, che saranno mostrati durante il workshop. Il tutto nella consapevolezza che il vero salto di qualità lo si compie personalizzando i modelli di AI e specializzandoli nello svolgere le funzioni di cui hanno bisogno le aziende.

La partecipazione al workshop è gratuita, ma è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile a questo link.

Scopri come l’Intelligenza Artificiale può trasformare il tuo business

Lunedì 12 maggio dalle 17:30 alle 19:30

Via Confalonieri, 5 – Sant’Alessandro 21040 | Castronno (VA)

rsvp materia@varesenews.it – cell. +39 339 8547025 / +39 345 2747669