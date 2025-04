A Villa Mirabello la mostra per celebrare l’80° anniversario della Liberazione

I partigiani che sfilano davanti a Palazzo Estense, l’arrivo dei soldati americani e degli scozzesi, i titoli dei giornali dei giorni dell’insurrezione del 25 aprile: sono immagini che raccontano la Liberazione, nella mostra “1945-2025 ottantesimo della Liberazione”, promossa dalla città di Varese insieme ad Anpi e Cgil, allestita a Villa Mirabello.

Venerdì 18 aprile, negli spazi espositivi del Lucernario, si è svolta l’inaugurazione della mostra dedicata all’80° anniversario della Liberazione. In esposizione una ventina di pannelli che propongono un percorso attraverso giornali dell’epoca, fotografie, atti ufficiali e altri materiali inediti, per raccontare la storia della Resistenza varesina, con testimonianze legate a Calogero Marrone, Walter Marcobi, alle donne partigiane e altre vicende civili e politiche cittadine durante la Liberazione.

A introdurre il percorso espositivo, al momento dell’inaugurazione, sono stati l’assessore alla cultura Enzo Laforgia, il presidente di Anpi Varese Rocco Cordì e Stefania Filetti segretaria generale della Cgil di Varese. Presenti inoltre il consigliere regionale Samuele Astuti e il presidente dell’Istituto Calogero Marrone Andrea Minidio.

L’iniziativa si inserisce nel calendario di appuntamenti in città e sul territorio per celebrare la ricorrenza della Liberazione. Le celebrazioni del 25 aprile prevendono appuntamento alle ore 9.30 in Piazza San Vittore, dove partirà il corteo per le vie cittadine con arrivo in Salone Estense in via Sacco, dove ci sarà la manifestazione conclusiva. Tutti gli appuntamenti in città su vareseinforma.it.