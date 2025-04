Aler rifà i tetti delle case popolari di Traversa Macchio 23 a Premezzo

Aler Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio ha dato il via ai lavori di rifacimento della copertura del fabbricato di edilizia residenziale pubblica di Traversa via Macchio 23, sotto la collina di Premezzo, in territorio del Comune di Cavaria con Premezzo.

L’intervento si è reso necessario a seguito del verificarsi di infiltrazioni d’acqua riscontrate al piano ultimo dell’edificio, segnalate nel mese di febbraio 2024. Dopo un primo sopralluogo effettuato dalla ditta incaricata della manutenzione ordinaria, è stato possibile individuare la causa nel parziale spostamento di alcune tegole canadesi.

In una prima fase si è proceduto al riposizionamento delle stesse e alla posa provvisoria di un telo impermeabile sulle falde interessate.

Tuttavia, a seguito di ulteriori eventi atmosferici intensi verificatisi nei mesi successivi, il problema si è ripresentato, evidenziando la necessità di un intervento più strutturale.

A fronte di una successiva valutazione tecnica e della relativa preventivazione economica, Aler ha deciso di procedere con il rifacimento integrale della copertura. Tenuto conto della disponibilità dei fondi e della necessità di accelerare i tempi di intervento, è stato affidato l’appalto alla ditta manutentrice incaricata della gestione della zona Nord, che ha avviato i lavori il 10 aprile 2025 con la messa in sicurezza del cantiere e la stesura di un telo protettivo.

Le lavorazioni proseguiranno nella settimana del 14-19 aprile con la rimozione della vecchia copertura e la posa della nuova.

Al termine delle opere esterne, si procederà con il ripristino degli intonaci e delle tinteggiature interne dell’alloggio interessato.

L’intervento rientra nel piano più ampio di monitoraggio e manutenzione del patrimonio abitativo gestito da Aler, volto a garantire condizioni di sicurezza, decoro e vivibilità agli utenti.