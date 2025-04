Auto elettriche tra miti e realtà: a Materia tre appuntamenti per scoprire come funzionano davvero

Un’occasione per approfondire, confrontarsi e – perché no – provare con mano cosa significhi muoversi in elettrico. È questo l’obiettivo del ciclo di eventi proposto da Ecoverso, associazione di promozione della mobilità elettrica, in programma a maggio. Tre appuntamenti distinti, pensati per affrontare con un approccio divulgativo ma rigoroso i principali dubbi legati alle auto elettriche.

Ad aprire il calendario sarà un incontro di approfondimento dedicato alle fake news più diffuse sul tema. A rispondere sarà il professor Mario Grosso del Politecnico di Milano, intervistato da Luca Dal Sillaro di Ecoverso. Cinque le domande al centro del dialogo:

1. È vero che abbiamo un problema col clima e cosa c’entrano le auto elettriche?

2. Qual è il reale impatto ambientale della produzione e dello smaltimento delle batterie?

3. Come faremo a produrre l’energia necessaria per muoverci tutti in elettrico?

4. È vero che le auto elettriche si incendiano più facilmente?

5. Idrogeno, e-fuel e bio fuel sono delle valide alternative?

Il secondo appuntamento è pensato per chi vuole toccare con mano la realtà della guida elettrica. A partire dalle ore 11:00, gli istruttori della Ecoverso Electric Academy accompagneranno i partecipanti a bordo della propria auto elettrica per un breve tour.

Sarà possibile vivere l’esperienza diretta su quattro diversi modelli, guidati dai loro proprietari, ascoltando racconti d’uso quotidiano e ricevendo risposte a dubbi pratici. L’attività ha una durata complessiva di circa un’ora. Partecipazione gratuita.

Ultimo appuntamento in calendario, un incontro rivolto a chi vuole comprendere davvero come funziona un’auto elettrica, al di là delle semplificazioni dei social e delle testate generaliste. Luca Dal Sillaro guiderà i partecipanti attraverso le risposte alle domande più comuni: quanta autonomia ha un’auto elettrica? Quanto costa e quanto tempo richiede la ricarica? Le risposte saranno basate sull’esperienza quotidiana di centinaia di associati Ecoverso, che ogni giorno percorrono strade in Italia e in Europa con mezzi elettrici.