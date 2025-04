Camminare, partire, rallentare: il trekking sostenibile di “Via da Milano”

Martedì 8 aprile alle 21.00 a Materia (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno), Pierre D’Alfonso presenterà il progetto “Via da Milano – il trekking ferroviario”, un’iniziativa che unisce l’escursionismo alla mobilità sostenibile, promuovendo un turismo lento, consapevole e accessibile a tutti.

“Via da Milano” non è solo un invito a lasciare la città, ma un vero e proprio stile di viaggio: itinerari a piedi che partono dalle stazioni ferroviarie, senza auto, senza frenesia. L’idea alla base è semplice quanto rivoluzionaria: partire in treno e continuare a piedi, per riscoprire i territori con uno sguardo diverso, più attento e rispettoso dell’ambiente.

Pierre D’Alfonso – escursionista, autore e ideatore del progetto – racconterà come è nato questo percorso fatto di mappe, sentieri e relazioni, offrendo uno sguardo sul suo lavoro di valorizzazione del territorio attraverso il cammino. Sul sito del progetto (viadamilano.com) si trovano già decine di proposte di itinerari con partenza dalle stazioni lombarde: percorsi testati, documentati e accessibili, spesso con tappe culturali, naturalistiche o enogastronomiche.

Ingresso gratuito.